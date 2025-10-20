Culmina en Colombia jornada de la cultura cubana

Colombia, Las Tunas.- En el municipio de Colombia culminaron las celebraciones por el Día de la cultura cubana que se inició desde el pasado 10 de octubre.

Dedicada al centenario del comandante en jefe Fidel Castro, al destacado intelectual Armando Hart, y a los 21 años de la creación de la brigada de instructores de arte «José Martí», el espectáculo que aconteció en las áreas del bulevar en el centro de la ciudad, hizo un recorrido por las más diversas tradiciones de nuestra cultura, defendida por grandes exponentes de este sureño territorio.

El baile, la canción, la declamación, la muestra expositiva de artes plásticas y la presentación de la Banda Municipal de Conciertos,estuvieron presentes.

Durante estos días en Colombia se realizaron presentaciones en comunidades, en instituciones culturales y educativas, centros laborales, encuentros literarios e inauguración de exposiciones.

Acompañaron a los presentes el Miembro del Buró municipal del Partido Comunista de Cuba Yuandry Peña Carballido, la directora de cultura Ana María Ramírez Esteves, y destacados promotores y defensores de la cubanía.

