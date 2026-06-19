Ibrain Fernández celebra su primer triunfo en el Capablanca

La Tunas.- La cuarta ronda del LIX Internacional Capablanca in Memoriam – Open 2026 dejó un sabor agridulce para los representantes de Las Tunas, con resultados que reflejaron tanto la capacidad de reacción como las dificultades propias de un torneo exigente.

El gran protagonista de la jornada fue Ibrain Fernández Aguilera, quien logró una victoria convincente frente a Liván Guevara Fernández. Con piezas blancas, el joven tunero mostró autoridad para imponerse en una partida que le permitió celebrar su primera victoria.

El Maestro Internacional Michel Alejandro Díaz Pérez protagonizó un duelo de alto nivel frente a Felipe Herrera Benítez. La partida concluyó en tablas, reflejo de un equilibrio constante entre ambos trebejistas.

El Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez, que llegó invicto, sufrió un revés inesperado ante Raymond Daniel Azahares Serrano. El tunero cedió frente a un rival de menor coeficiente ELO, en un encuentro donde no pudo imponer su estilo habitual.

Por su parte, el Maestro Nacional Edilberto Mercantete Rodríguez firmó su tercer empate consecutivo, esta vez frente al colombiano Gabriel Ordóñez González.

Tras cuatro rondas, la clasificación muestra a César Pérez en el puesto 18 con 2,5 unidades, seguido por Michel Díaz en el lugar 33 con igual puntuación. Ibrain Fernández asciende al puesto 52 con dos puntos, mientras que Edilberto Mercantete se ubica en el 98 con 1,5.

La quinta ronda promete nuevos desafíos para los tuneros: César Pérez enfrentará a la Gran Maestra Yerisbel Miranda Llanes, Michel Díaz se medirá con Roberto Abel Martín del Campo, Ibrain Fernández buscará continuar su reacción frente a Darío Rodríguez Gómez y Edilberto Mercantete se cruzará con Lenier Hechavarría Puga.

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