Chequean preparativos logísticos de la venidera jornada Cucalambeana.

Las Tunas.- Por muy difícil que sea el contexto, los tuneros vamos a desarrollar la Jornada Cucalambeana como muestra de la resistencia que, en lo cultural, también dignifica a este pueblo. Así lo sentenció Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, al chequear los preparativos del más importante evento artístico que tiene lugar en la provincia y el de mayor arraigo de su tipo en Cuba.

“Con el concurso de todos los factores del territorio y la colaboración del sistema empresarial, como en otras ocasiones, debemos dejar listo este emblemático lugar de la ciudad para acoger el evento, al igual que el resto de las instituciones culturales y espacios públicos que serán escenarios de la fiesta mayor del campesinado cubano”, agregó el máximo dirigente político.

Este chequeo, que contó con la presencia de la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, se desarrolló en el Parque Temático, escenario escogido para realizar el grueso de las propuestas ante la imposibilidad, por la propia coyuntura energética y la falta de combustibles, de efectuarlo en su tradicional sede del motel El Cornito.

Mientras el comité organizador se centra en todo lo relacionado con lo artístico-cultural, corresponde al resto de los factores de la provincia crear las condiciones logísticas y materiales. Por ello, se convocó a una jornada masiva de limpieza e higienización en el parque que tuvo lugar este viernes último

Cada uno de los tres ranchones acogerá una propuesta específica, como el concurso Justo Vega y los tradicionales guateques, escenarios campestres que permitirán, en alguna medida, mantener la visualidad tradicional del evento. En los grandes espacios abiertos tendrán lugar las propuestas recreativas y culturales.

El inicio de la Jornada Cucalambeana coincidirá con la arrancada de la nueva etapa estival, a la que tampoco se renunciará pese al difícil del escenario que se vive, periodo para el cual también se ha preparado la provincia.

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