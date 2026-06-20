El Torneo Abierto de fútsal fue para los «Diablos Rojos»

Poe Ernesto Merino Amor

Las Tunas.- Con soberbia goleada de nueve goles por dos, los Diablos Rojos se impusieron al Atlético Menocal y de esa manera se llevaron el cetro en el torneo de esta modalidad que acaba de concluir en la capital provincial tunera.

Se antojaba muy difícil la labor para los de Menocal pues enfrente tenían a todo un equipazo que cuando les dio por meter una marcha más, poco había que buscar en el tabloncillo de la Sala Polivalente Leonardo Mackenzie Grant.

Los vencedores, donde militan jugadores de la talla de Yasmani Pérez, Levis Torres, Daniel Hernández, Edilmar Borrego o el cancerbero Raúl Alleyne, fueron el mejor equipo desde el inicio del certamen.

Más allá de la rivalidad deportiva que siempre impera en este tipo de torneo aquí en Las Tunas, lo más importante, según reconoció Lizardo Pérez principal organizador del evento, era dejar definido qué equipos pasarían a formar la categoría de Oro o su primera división en el futsal tunero para futuras competencias y quiénes jugarían la segunda división con sus tradicionales ascensos y descensos.

Los cuatro equipos semifinalistas: Diablos Rojos, Atlético Menocal, Argüelles y La Victoria, además de Palancón y Buena Vista, ocupantes de los puestos cinco y seis, estarán disputando desde el venidero mes de Septiembre, el Trono del futsal aquí en Las Tunas.

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