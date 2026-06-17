Héctor Castillo, orgullo tunero en la nómina cubana hacia Santo Domingo 2026

Las Tunas. – La selección masculina de softbol de Cuba ya tiene definida su nómina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y entre los nombres destaca el del tunero Héctor L. Castillo, jardinero que se ha convertido en uno de los referentes de la nueva generación.

Su presencia no solo refuerza la ofensiva del conjunto, sino que también aporta liderazgo y experiencia en un torneo donde la presión será máxima. Castillo, oriundo de Las Tunas, llega a esta cita regional tras consolidarse como un jugador de impacto en la escena nacional.

Su velocidad en los recorridos de bases, la seguridad defensiva en los jardines y la capacidad de responder en momentos claves lo han colocado como una de las piezas más confiables del equipo. Para la afición tunera, su inclusión representa orgullo y esperanza de ver a uno de los suyos brillar en un escenario internacional.

La escuadra dirigida por Leonardo Cárdenas mantiene la base que compitió en el Panamericano de Montería, con 13 jugadores que repiten en la nómina.

La lista incluye a receptores como Reinier Vera, Yurisandre Ramos y Odlanier Milanés; jugadores de cuadro como Osvaldo Pérez, César Boza, Yesander Rodríguez, Luis R. Domínguez, Reisel Brocat y José A. Fuentes; además de jardineros como Miguel Savigne, Yasmani Álvarez y el propio Héctor Castillo.

En el área de pitcheo figuran Alain Román, Rafael Guerra y Yovani Cárdenas.

El colectivo técnico lo encabeza Cárdenas, acompañado por Jesús Echarte (coach de tercera), Carlos Lastre (coach de primera) y Esteban Groero (entrenador de pitcheo).

Con esta estructura, Cuba buscará ratificar su tradición competitiva en el área y aspirar a medallas en Santo Domingo.

En este contexto, el protagonismo de Héctor Castillo adquiere un matiz especial: será su oportunidad de consolidarse como referente ofensivo y defensivo, y de demostrar que el talento tunero puede marcar diferencias en la arena internacional.

Su desempeño será seguido con atención, pues se espera que sea uno de los motores que impulse a Cuba hacia los puestos de honor.

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