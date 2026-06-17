Diseña Organización de Pioneros en Las Tunas variada agenda comunitaria para el plan vacacional

Las Tunas.- Con el propósito de garantizar un verano cargado de sano esparcimiento, aprendizaje y utilidad social, la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en esta provincia oriental ha diseñado un amplio calendario de actividades que tendrá como escenario principal a las comunidades y los barrios tuneros.

La iniciativa busca mantener activos a los más jóvenes durante la etapa vacacional, vinculándolos tanto a la recreación como a tareas de impacto socioeconómico en sus propios entornos.

Maite Escobar Rivera, presidenta provincial de la OPJM, destacó que el diseño de este plan vacacional rompe con los esquemas tradicionales para volcarse directamente hacia los espacios públicos de cada localidad.

«La organización se ha trazado diversas actividades y programas para desarrollar durante este plan vacacional. Entre ellos se encuentra el principal escenario que van a ser nuestras comunidades con la activación del movimiento de pioneros exploradores en parques, en plazas, la visita a monumentos, a sitios históricos, a los museos que tenemos propios en nuestras comunidades», apuntó la dirigente estudiantil.

El programa veraniego de los pioneros tuneros no solo contempla el esparcimiento, sino también el fomento de valores cívicos y el aporte a la economía doméstica y estatal. En ese sentido, el cuidado de los recursos energéticos y la producción de alimentos tendrán un peso fundamental.

Al respecto, Escobar Rivera puntualizó que «la activación también de las patrullas clic en los hogares, que es donde más necesidades tenemos hoy del ahorro de energía. El trabajo en huertos, en parcelas con la activación de la APIA (Acción Pioneril de Impacto Ambiental) en la segunda quincena del propio mes de junio, donde los pioneros van a estar trabajando en huertos, en parcelas, la recogida de materia prima».

La etapa estival será también el momento idóneo para potenciar el talento local mediante los movimientos de aficionados, permitiendo que los niños y adolescentes compartan sus manifestaciones artísticas y deportivas con sus vecinos. Asimismo, la infraestructura de la organización se mantendrá abierta para recibir a las familias de los entornos más cercanos.

«También van a estar activando los movimientos de pioneros aficionados al deporte, al arte y, por supuesto, nuestras instalaciones pioneriles van a estar prestando servicio con diversas actividades, a los niños que viven cercanos a las comunidades donde se encuentran instaladas con actividades recreativas y deportivas», concluyó la presidenta provincial de la OPJM.

Con este abanico de opciones, que conjuga la exploración de la historia local, el arte, el deporte y el compromiso social, la organización de los pinos nuevos en Las Tunas se declara lista para asegurar un verano provechoso, dinámico y profundamente ligado a la vida comunitaria.

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