Saray Velázquez, protagonista en la Vuelta Menor a La Fría 2026

Las Tunas.- Este domingo 13 de junio se disputó la tercera y última etapa de la Vuelta a La Fría, considerada la competencia de ciclismo menor más importante de la región.

La tunera Saray Velázquez volvió a ser protagonista al culminar en el segundo puesto de la clasificación general juvenil femenina, confirmando su calidad y constancia en cada jornada.

Saray, integrante del Equipo Cuba, cerró la competencia a 1:11:00 minutos de la líder, consolidando su gran torneo.La gran vencedora fue la venezolana Gianna Corelli, del Team Mónaco Barinas, quien se adjudicó las tres etapas y se consolidó como campeona absoluta con un tiempo total de dos horas, 50 minutos y 25 segundos.

El tercer lugar correspondió a Daniela Quintero, del Avinal, quien cerró a 1:53 minutos de la ganadora, destacando por su ritmo constante en los tramos más duros.

Esta cita reunió a más de 500 pedalistas provenientes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Cuba, en un escenario vibrante que puso a prueba a las nuevas generaciones del ciclismo latinoamericano.

La edición 2026 de la Vuelta Menor a La Fría dejó como balance una competencia marcada por la intensidad y el talento emergente.

En ese contexto, la actuación de Saray Velázquez sobresale como símbolo del empuje cubano en el ciclismo juvenil, con un podio que la confirma como una de las grandes promesas de la región.

/lrc/