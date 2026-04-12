Reynaldo Espinosa arrasa en la Copa Titanes Mérida

Las Tunas. – El tunero Reynaldo Espinosa se convirtió en la gran figura del cierre de la tercera edición de la Copa Titanes Mérida, celebrada en México, al destrozar la pista en los 200 metros planos.

El velocista cubano pulverizó la marca de la competencia (23.08 segundos) al detener el cronómetro en 20.86 segundos, dejando atrás a Eduardo Carrillo (21.59), del club anfitrión, y a Ángel Cohuo (21.86), de Chetumal.

Para Espinosa significó su segunda medalla de oro, tras imponerse también en la prueba de los 100 metros.

En la rama femenina, la cubana Yunisleidy García se quedó con el primer lugar en los 200 metros con un tiempo de 23.40 segundos. La yucateca Carla Osorio, del Club Titanes, fue segunda con 24.12 segundos, rompiendo el récord estatal anterior (25.14). El tercer puesto fue para María Castillo (26.81), de Talentos Deportivos.

El campo también tuvo protagonistas cubanos. Con apenas 18 años, Neylin Rodríguez se llevó el oro en lanzamiento de jabalina con 53.12 metros, superando a su compatriota Alejandra Mesa (52.70), considerada favorita. En lanzamiento de disco, Juan Vázquez brilló con un registro de 19.49 metros, relegando al estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, José Olmos (19.44), al segundo lugar.

La delegación cubana cerró su participación con un balance de 11 medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Entre ellas, el tunero Yander Herrera Machín se adjudicó la plata en los 110 metros con vallas.

“Este año contamos con una importante delegación de atletas cubanos de gran calidad, además de competidores nacionales que vinieron a refrendar marcas. Se rompieron más de 20 récords”, destacó Vicente Zúñiga, director técnico del Club Titanes Mérida, quien aseguró que la competencia cumplió todas las expectativas.

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