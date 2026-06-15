Realizan en Las Tunas primer otorgamiento de carreras

Las Tunas.- Como excelente calificó Manuel Guerrero Batista, secretario de la comisión provincial de ingreso en Las Tunas, el proceso de primera asignación de carreras a la Educación Superior que tuvo lugar hoy en esta ciudad.

El directivo recordó que todo fluye a partir del índice académico que han alcanzado los alumnos en los tres años de la Enseñanza Preuniversitaria y también dijo a la prensa, que más del 94 por ciento de los jóvenes tuneros lograron la primera o la segunda opción.

Destacó, en ese sentido, a quienes estudian en el IPVCE Luis Urquiza Jorge, centro insignia de esa Enseñanza en el territorio; una escuela en la que más del 97 por ciento de quienes cursan el duodécimo grado obtuvieron una de sus dos primeras opciones.

Guerrero Batista ratificó que existen garantías para que todos los jóvenes estudien carreras universitarias u otras de ciclo corto, según sus intereses; y dijo que continúan los procesos de otorgamientos en fechas cercanas.

El tal sentido, enfatizó que los bachilleres que no habían mostrado interés en presentarse a los exámenes de ingreso, están ordenados en un escalafón y especificó, “para ellos se disponen de mil 521 plazas”.

En este primer momento se les informaron las asignaciones a los máximos dirigentes de los preuniversitarios y estos son los responsables de hacerlas públicas en cada una de las escuelas de la provincia.

El directivo felicitó a quienes hoy recibieron sus carreras; a las familias, que siempre acompañan cada esfuerzo y dijo que lo más importante no siempre está en la primera opción, sino en la posibilidad de crecer desde los estudios superiores.

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