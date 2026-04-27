Se inmunizan desde hoy infantes de Las Tunas contra la Poliemielitis

Las Tunas.- En los ocho municipios de la provincia de Las Tunas comenzó de manera simultánea, como en el resto de Cuba, la 65 Campaña de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente con un universo a vacunar de más de 17 mil infantes en sus dos etapas.

En esta oportunidad el consultorio número cinco, del área de salud del Policlínico Docente Manuel (Piti) Fajardo, acogió el acto central de esta importante acción de prevención sanitaria del Sistema de Salud en Cuba, que prevé el suministro de dos dosis del inmunógeno a 11 mil 633 infantes de un mes de nacidos hasta dos años, 11 meses y 29 días.

La licenciada Yahilín Nápoles Novella, jefa del Programa de Vacunación explicó que están garantizados los recursos en los más de 500 consultorios médicos para este proceso que involucra profesionales de la Enfermería responsables con las prácticas de vacunación segura.

En ese espacio también convocó a las familias a cumplir con la inmunización ante esta enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central y provoca parálisis y que se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para el consumo de agua por los niños.

La representante del Programa de Vacunación, del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, especificó que el proceso no interfiere con otras inmunizaciones simultáneas del esquema nacional al tener diversas vías de administración.

Apuntó que en la Campaña se estableció para los infantes enfermos en este período una semana de recuperación del dos al nueve de mayo, mientras en la segunda etapa del 16 al 21 de junio se reactivará a la población infantil que recibió la primera dosis unido a más de cinco mil niños de nueve años de edad, con recuperación del 23 al 28 de junio próximos.

Ubicado como el primer país de Latinoamérica en lograr la eliminación de esta enfermedad viral, la nación de Cuba recibió en 1995 la Certificación de Erradicación de la Poliomielitis, por la Organización Panamericana de la Salud.

/lrc/