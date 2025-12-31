Yassel Izaguirre explota su potencial con números de lujo

Las Tunas.- La ofensiva tunera volvió a ser protagonista en la Serie Nacional 64, y uno de sus pilares fue el joven Yassel Izaguirre, quien completó la mejor campaña de su carrera. El jugador se consolidó como pieza clave dentro de una de las alineaciones más productivas del campeonato, mostrando un rendimiento ofensivo que lo coloca entre los bateadores más destacados del torneo.

Izaguirre cerró la temporada con un promedio de .353, resultado de 73 imparables en 207 turnos al bate. Su capacidad para embasarse y producir se reflejó en los sólidos números de OBP (.479), SLG (.570) y OPS (1.049), indicadores que confirman su impacto en la ofensiva tunera.

Yassel conectó casi 30 extrabases, desglosados en 20 dobles, 2 triples y 7 cuadrangulares, además de impulsar 42 carreras y recibir 45 bases por bolas, cifras que demuestran tanto su poder como su disciplina en el cajón de bateo.

Con estos registros, Izaguirre no solo se convirtió en un referente de su equipo, sino que también dejó claro que está comenzando a explotar todo su potencial como figura emergente del béisbol cubano. Su desempeño en la Serie 64 marca un punto de inflexión en su carrera y lo proyecta como uno de los talentos a seguir en las próximas temporadas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube