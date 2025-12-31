31 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Yassel Izaguirre explota su potencial con números de lujo

31 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   156

Las Tunas.- La ofensiva tunera volvió a ser protagonista en la Serie Nacional 64, y uno de sus pilares fue el joven Yassel Izaguirre, quien completó la mejor campaña de su carrera. El jugador se consolidó como pieza clave dentro de una de las alineaciones más productivas del campeonato, mostrando un rendimiento ofensivo que lo coloca entre los bateadores más destacados del torneo.

Izaguirre cerró la temporada con un promedio de .353, resultado de 73 imparables en 207 turnos al bate. Su capacidad para embasarse y producir se reflejó en los sólidos números de OBP (.479), SLG (.570) y OPS (1.049), indicadores que confirman su impacto en la ofensiva tunera.

Yassel conectó casi 30 extrabases, desglosados en 20 dobles, 2 triples y 7 cuadrangulares, además de impulsar 42 carreras y recibir 45 bases por bolas, cifras que demuestran tanto su poder como su disciplina en el cajón de bateo.

Con estos registros, Izaguirre no solo se convirtió en un referente de su equipo, sino que también dejó claro que está comenzando a explotar todo su potencial como figura emergente del béisbol cubano. Su desempeño en la Serie 64 marca un punto de inflexión en su carrera y lo proyecta como uno de los talentos a seguir en las próximas temporadas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Las Tunas - Leñadores - Yassel Izaguirre

Últimas noticias

Cultura en el 2025, una mirada retrospectiva

«La cultura es la fiesta que el hombre se da a sí mismo», dijo Carlos Marx. Ciertamente, a pesar de las carencias materiales y otras vicisitudes, los artistas se crecen para ofrecer a los públicos obras de calidad. Este 2025 no fue la excepción. Vamos a repasar algunos de sus momentos más relevantes.

Crónica de un año claroscuro

Un año que termina siempre despierta un amasijo de emociones. La vida, con su indetenible galopar, va dejando huellas en el tapiz del alma, en el cuerpo que se erige boxeador ante los demonios cotidianos.

Arnoy Rojas: un año de aprendizaje y retos al frente del taekwondo femenino cubano

El taekwondo cubano femenino vive un momento de renovación bajo la guía del tunero Arnoy Rojas, quien asumió este año la responsabilidad de ser el entrenador principal del equipo nacional femenino. Con apenas su primer año al frente, Rojas ha enfrentado retos enormes, pero también ha cosechado experiencias que marcan el inicio de una etapa prometedora para la disciplina.

No solo es corregir, es avanzar

La máxima dirección del Partido, el Estado y Gobierno del país ha convocado a realizar un análisis y debate del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025 se llevará a cabo este importante proceso.

Más leido

Otras Noticias

Arnoy Rojas: un año de aprendizaje y retos al frente del taekwondo femenino cubano

Arnoy Rojas: un año de aprendizaje y retos al frente del taekwondo femenino cubano

El taekwondo cubano femenino vive un momento de renovación bajo la guía del tunero Arnoy Rojas, quien asumió este año la responsabilidad de ser el entrenador principal del equipo nacional femenino. Con apenas su primer año al frente, Rojas ha enfrentado retos enormes, pero también ha cosechado experiencias que marcan el inicio de una etapa prometedora para la disciplina.

Keniel Ferráz impone respeto desde el montículo

Keniel Ferráz impone respeto desde el montículo

El relevista de los Leñadores de Las Tunas, Keniel Ferráz, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los lanzadores más confiables de la pelota cubana. En la Serie Nacional 64, el tunero firmó una temporada de ensueño que lo ratifica como uno de los mejores relevistas de los últimos tres campeonatos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *