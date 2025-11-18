18 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Las Tunas divide con La Habana y buscará el pase a primera categoría

18 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   2

Las Tunas.- El equipo de softbol de Las Tunas dividió honores este martes en la doble jornada frente a La Habana, en la recta final del torneo clasificatorio rumbo a la primera categoría.

En el primer choque, los tuneros cayeron con marcador de 8×1, dejando a los habaneros con ventaja inicial en la serie. Sin embargo, en el segundo lograron imponerse 12×8, en un partido cargado emociones.

El triunfo fue para el lanzador Leonardo Rey, mientras que Adonis Velázquez se encargó de asegurar el éxito con un sólido relevo que frenó a los de la capital.

Con este resultado, la serie queda igualada y será mañana miércoles cuando Las Tunas intente llevarse la victoria definitiva que les otorgue el cupo a la primera categoría, un objetivo que mantiene pendiente a la afición tunera de la «bola blanda».

/lrc/

Temas: Equipo de sofbol Las Tunas

Equipo de Softbol de Las Tunas librará la batalla decisiva por el ascenso

El equipo de softbol de la provincia de Las Tunas enfrentará la crucial etapa de repechaje con un objetivo claro: ascender a la primera categoría en Cuba. La oportunidad pasa por vencer en una serie de tres partidos al representativo de La Habana, un rival de peso que se interpone en su camino de regreso a la élite.

Otras Noticias

