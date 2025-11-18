Portada » Noticias » Deporte » Las Tunas divide con La Habana y buscará el pase a primera categoría

Las Tunas.- El equipo de softbol de Las Tunas dividió honores este martes en la doble jornada frente a La Habana, en la recta final del torneo clasificatorio rumbo a la primera categoría.

En el primer choque, los tuneros cayeron con marcador de 8×1, dejando a los habaneros con ventaja inicial en la serie. Sin embargo, en el segundo lograron imponerse 12×8, en un partido cargado emociones.

El triunfo fue para el lanzador Leonardo Rey, mientras que Adonis Velázquez se encargó de asegurar el éxito con un sólido relevo que frenó a los de la capital.

Con este resultado, la serie queda igualada y será mañana miércoles cuando Las Tunas intente llevarse la victoria definitiva que les otorgue el cupo a la primera categoría, un objetivo que mantiene pendiente a la afición tunera de la «bola blanda».

/lrc/

