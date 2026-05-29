Incrementan áreas para polos productivos en Las Tunas

Las Tunas.- Más de cuatro mil hectáreas de superficie agrícola integran los 14 polos productivos existentes en la provincia de Las Tunas y en algunos lugares todavía existen potencialidades para incrementar las áreas dedicadas a la producción de alimentos.

Luego de la asociación de varias formas productivas, tanto del sector privado como del estatal, se reportan dos en cada municipio, excepto Majibacoa y Las Tunas que solo cuentan con uno per cápita. Seis de los ya existentes superan las 200 hectáreas y pueden extenderse.

La consolidación de los polos es un propósito difícil, en medio de las actuales circunstancias con la disponibilidad de combustible; no obstante los resultados que hoy exhiben responden a la aplicación de alternativas, especialmente el uso de la tracción animal para la preparación de tierra.

Aunque los cultivos incluyen granos y frutales, la mayor parte se dedica a la siembra de viandas, con énfasis en la yuca y el plátano, dos renglones con buena adaptabilidad a los suelos locales, a los fertilizantes orgánicos y a las condiciones de sequía que caracterizan a esta región.

Por su tamaño sobresale el polo del municipio de Jesús Menéndez, con unas dos mil 200 hectáreas en su potencial aunque sembradas solo hay poco más de 900. También se distingue el “Alejo Tomás”, de Puerto Padre, en el que ocho de sus 13 productores son jóvenes menores de 35 años.

Destacan el “Almendares”, del municipio cabecera, todavía en proceso de organización, y “San Alberto”, de Amancio, cuyo desempeño ha ido fortaleciendo de manera paulatina la comercialización de cultivos varios para los habitantes del sureño territorio.

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