Gradúa nuevos profesionales Instituto Politécnico Agroindustrial de «Colombia»

Colombia, Las Tunas.- El instituto politécnico agroindustrial Flores Betancourt del municipio de Colombia graduó 93 nuevos profesionales técnicos medios.

Los nuevos profesionales pertenecen a las carreras de Contabilidad, Termoenergética, Agronomía, Maquinaria Azucarera, Mecanización Agropecuaria y Tecnología en Fabricación de Azúcar.

En tres cursos y medios, los ya graduados, adquirieron las habilidades competentes para enfrentar la nueva etapa con ubicación laboral para todos y con posibilidades de continuidad de estudios en el Centro Universitario Municipal.

Cada carrera seleccionó al estudiante integral, mientras que el de mejores desempeños de la graduación fue Jesús Joel Muñoz Sánchez, de la especialidad Maquinaria Azucarera con más de 96 puntos en su índice académico.

Destacó en la graduación la entrega de la certificación de saberes con título de Técnico Medio en la especialidad Mecánico Industrial a Héctor Báez Avilés, hecho este que desde el 2021 no acontecía.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube