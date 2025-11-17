Portada » Noticias » Deporte » Las Tunas abre sus calles a la gran fiesta del 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y el Deporte

Las Tunas.- Por primera vez, la provincia de Las Tunas es sede de las celebraciones nacionales por el 19 de noviembre, Día de la Cultura Física y el Deporte, un acontecimiento que ya se vive con entusiasmo en todo el territorio.

«Los tuneros estamos muy orgullosos de haber sido escogidos para esta fiesta», aseguró al sitio Jit, el director provincial de deportes, Esnaido Estanque Jiménez.

El directivo confirmó que, como parte de los preparativos, se trabaja en la reanimación de más de 25 instalaciones deportivas, entre ellas la emblemática sala polivalente Leonardo MacKenzie Grant. Además, se confeccionó una bandera especial que recorre los municipios y llegará a la capital tunera el propio día 19, justo antes de la tradicional carrera Maracuba, con salida en el Memorial Vicente García.

El programa incluye también el homenaje a 47 trabajadores del sector con la Distinción Mártires de Barbados y una gala político-deportiva-cultural prevista para el 18 de noviembre, como antesala de la gran celebración.

El 19, desde temprano, la ciudad vivirá una Toma Deportiva Siempre Joven, con la carrera popular de tres kilómetros que concluirá en la Plaza de la Revolución Vicente García. Paralelamente, en las avenidas 30 de Noviembre y 2 de Diciembre se habilitarán 67 puntos de opciones deportivas y recreativas, en saludo al aniversario del triunfo de la Revolución.

Las calles tuneras se llenarán de vida con niños, jóvenes y adultos compartiendo espacios para el disfrute y la recreación.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube