Campeones tuneros reciben el homenaje del 2025

Las Tunas.- El municipio de Las Tunas celebró su gala anual de premiaciones deportivas correspondiente al 2025, en la que se reconoció el esfuerzo y los resultados de los atletas, entrenadores y profesores más destacados del año. La ceremonia se convirtió en un homenaje al talento tunero y a la pasión por el deporte que caracteriza a la provincia.

Entre los galardonados sobresalieron figuras como Luis Yander Herrera Machín, distinguido como mejor atleta masculino en deporte individual por sus resultados en atletismo, además de protagonizar el acontecimiento del año. En la rama femenina individual, el reconocimiento fue para Elaimis García Ramos, del tiro con arco, quien también recibió el premio de Novata del Año por su prometedor debut.

En los deportes colectivos, Héctor Castillo Blair fue elegido mejor atleta masculino por su desempeño en el béisbol, mientras que Rosángela Jardines Castillo obtuvo el lauro femenino en el softbol. El premio a mejor atleta contratado correspondió a Claudia Basilia Tarín Alarcón, del voleibol.

Los atletas más destacados incluyó a Diana Leyva Dinza (pentatlón moderno), Michel Díaz Pérez (ajedrez), Daliana Concepción Rodríguez (gimnasia rítmica), Ricardo Leandro Polo Román (fútbol), Adianet Samela López Santiesteban (tiro deportivo), Yohana Hernández Ramos (taekwondo), Marian Yanet López Guisao (atletismo), Kenier Ferraz Pérez (béisbol), Adonis Velázquez Peña (softbol) y Samuel Boris González (softbol).

En el ámbito colectivo, el béisbol social fue reconocido como mejor equipo y como el deporte más destacado del año. También se entregaron premios especiales como el de mejor atleta discapacitado, que recayó en Heidi Margarita González (atletismo), y el de mejor entrenador de base, otorgado a Yadisnel Reyes Pérez (béisbol). En el área docente fueron distinguidos Julio Hidalgo Rocío como mejor profesor de Educación Física, Yanelda Boza Haime en la AFC y Leodán Salgado Rondón en recreación.

La gala rindió homenaje a la gloria deportiva más destacada, Yamila Flor Castillo, y reconoció a Reiter Téllez Velázquez como mejor entrenador de alto rendimiento en tiro con arco. María Olivia Soto Espinosa fue elegida mejor árbitro en atletismo y Rafael Tarín Morel recibió el premio como activista de apoyo al deporte.

Finalmente, se entregaron nominaciones especiales a Pedro Escalante Leyva (softbol), Jonathan Leyva (softbol), Arnoy Rojas Rodríguez (taekwondo), Daineris Suárez Torres (atletismo), Miguel Rojas Suárez (boxeo) y Mayelín Báez Rojas (AFC).

Con esta ceremonia, Las Tunas reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y con el reconocimiento a quienes, desde diferentes disciplinas, han puesto en alto el nombre del municipio. El 2025 quedará marcado como un año de grandes logros y de inspiración para las nuevas generaciones de atletas.

/lrc/

