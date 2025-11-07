7 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Diana Leyva avanza a la final del Pentatlón Moderno en el Panamericano de Argentina

7 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   24

Las Tunas.- Pese a todos los contratiempos enfrentados durante la jornada clasificatoria, la tunera Diana Leyva Dinza aseguró su pase a la final femenina del Pentatlón Moderno, en el Panamericano Abierto que se celebra en Argentina.

Leyva Dinza se ubicó en el cuarto puesto de la ronda clasificatoria con un total de 978 puntos, resultado que le permite mantenerse en la lucha por las medallas en una competencia marcada por la intensidad y el alto nivel técnico.

El primer lugar fue compartido por la argentina Camila Fuenzalida y la guatemalteca Sofía Cabrera, ambas con 1006 unidades.
Por su parte, la otra representante cubana, Adriana Sanamé, también tuvo una destacada actuación al finalizar en la sexta posición con 975 puntos, quedando muy cerca de su compatriota.

La final femenina promete ser un duelo vibrante entre las mejores exponentes del continente, en el que Cuba tendrá representación doble y la oportunidad de subir al podio en una disciplina que exige excelencia física y mental.

/mga/

 

Temas:

