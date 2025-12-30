Marcos, un joven educador con mucho compromiso

Colombia, Las Tunas.- La historia de la educación cubana en la Revolución se forjó gracias al empuje de muchos jóvenes, esos que la mantuvieron a lo largo de estos 64 años de la declaración de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo.

En el municipio de Colombia, jóvenes de estos tiempos la construyen y sostienen, como el licenciado Marcos Antonio Morales Torres que con tan solo 27 años es el director del centro escolar Marcelo Salado.

«Comencé como docente en el 2018 en este centro escolar, y desde la misma llegada al aula comencé a superarme, y luego pasé por diversas etapas y procesos hasta dirigir la escuela. Es todo un reto trabajar con tantos docentes que cuentan con mucha preparación y experiencia».

La superación siempre es importante para el joven director Marcos Antonio. «Mi preparación fue paulatina, participé en muchos eventos de pedagogía, fui nombrado recién llegado a la escuela como educador ejemplar, estuve en todos los eventos de fórum, de medios de enseñanza, para ir superándome profesionalmente».

Con el apoyo de la familia y la comunidad, pero principalmente del colectivo de docentes en la escuela, se crece cada día. Su premisa es «seguir estudiando, que es la preparación que tenemos los docentes cada día».

/lrc/

