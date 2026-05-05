Yordanis Alarcón guía a los Leñadores con un grand  slam

Las Tunas.- Un bambinazo de Yordanis Alarcón bastó para que los Leñadores de Las Tunas aseguraran la subserie frente a los Cachorros de Holguín con marcador de 9×2 en el estadio Julio Antonio Mella.

El capitán tunero, esta vez como inicialista, desapareció la pelota con las bases llenas en el tercer inning, castigando al abridor Carlos Alberto Santiesteban y quebrando el empate a una carrera. Ese batazo abrió una brecha de cinco anotaciones que resultó definitiva.

Santiesteban vivió un tormento de tres entradas y dos tercios, con siete carreras limpias, tres boletos y seis imparables permitidos, cargando con su primer revés de la temporada.

Enyer Fernández, refuerzo guantanamero de los Leñadores, debutó con tres entradas y dos tercios en las que toleró siete jits y dos carreras, pero logró contener el daño y mantener a su equipo en ventaja.

Los Cahorros de Holguín había inaugurado la pizarra en la parte alta del tercero con un doble de Leonel Moas que remolcó a Luis Vicente Mateo, quien acumuló dos extrabases en el juego, aunque la amenaza fue frenada por Fernández.

El relevo tunero fue intratable. Yankiel Mauris, en su primera aparición del campeonato, se acreditó la victoria tras tres entradas y un tercio impecables, con solo un indiscutible permitido y ocho outs por rodados.

La ofensiva tunera volvió a castigar en el séptimo con sencillos de Yosvani Alarcón y Yassel Izaguirre, y en el octavo Héctor Luis Castillo, como emergente, conectó un doble que selló la novena anotación. Alberto Pablo Civil cerró el juego en la novena entrada, retirando sin contratiempos a la parte baja de la alineación rival.

Con este triunfo, los Leñadores están en la parte de arriba en la clasificatoria con balance de tres victorias y un revés. Tras la jornada de descanso, recibirán en su “Bosque Encantado” a los Leones de Industriales, en una serie que promete fuertes emociones.

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