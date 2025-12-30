Arnoy Rojas: un año de aprendizaje y retos al frente del taekwondo femenino cubano

Las Tunas.- El taekwondo cubano femenino vive un momento de renovación bajo la guía del tunero Arnoy Rojas, quien asumió este año la responsabilidad de ser el entrenador principal del equipo nacional femenino. Con apenas su primer año al frente, Rojas ha enfrentado retos enormes, pero también ha cosechado experiencias que marcan el inicio de una etapa prometedora para la disciplina.

“Si tuviera que ponerle un nombre al año, sería aprender”, confesó Arnoy en entrevista exclusiva para Tiempo21. Reconoce que pasar de ser segundo o tercer entrenador a ocupar la máxima responsabilidad le permitió comprender la complejidad de dirigir un proceso deportivo. “No está de más seguir aprendiendo, ni perder la humildad para reconocer cuando las cosas no salieron bien”, afirmó.

El año comenzó con una base de entrenamiento en Las Tunas, donde el equipo trabajó durante 20 días. Desde allí se trazó la ruta competitiva que incluyó el Panamericano juvenil y cadete, con resultados notables: tres atletas clasificados a los Juegos Panamericanos de Asunción, una medalla de oro y un MVP en juveniles, además de títulos y preseas en cadetes. “Aunque viajamos con delegaciones reducidas, Cuba siempre logra subir al podio y ser reconocida como uno de los países más efectivos”, destacó.

Rojas subraya que su motor impulsor ha sido la familia. “Agradezco a mi familia todo: los valores que me inculcaron, el amor y la disciplina para no dejar las cosas a medias. Mi esposa y mi niño son también un motor que me impulsa, incluso cuando la distancia material nos separa”, expresó con emoción.

El taekwondo tunero ha tenido un papel clave en la selección nacional. Entre los atletas figuran Yoana Hernández y Carlos Manuel Luis Roble, además de jóvenes que ingresarán a la ESPA Nacional en 2026. En el cuerpo técnico también destacan entrenadores como Dariel Medina “El Chanky”, y el profesor Vicente Mejía, referente desde la infancia de Arnoy. A ellos se suma la influencia del profesor Arlen González, quien aunque trabaja en Perú, mantiene vínculos de apoyo con el colectivo cubano.

El próximo año se presenta como un desafío mayor. En abril, el equipo participará en los juegos clasificatorios en República Dominicana, con ocho atletas en divisiones individuales y cuatro en el por equipos. Luego llegarán los Juegos Centroamericanos, donde la meta es clara: “Queremos hacer historia, dar la cara por el taekwondo y aportar al medallero de nuestro país”, aseguró Rojas.

Además de los retos deportivos, el entrenador proyecta alcanzar su doctorado en ciencias, convencido de que la preparación académica fortalece el camino hacia la excelencia.

Arnoy no olvida a quienes lo formaron. “El profesor Wicho me inculcó valores y amor por el deporte, siempre está atento y dando consejos. Agradezco a todos los que nos apoyan en Las Tunas, desde los trabajadores Hotel hasta los aficionados. No los vamos a defraudar”, prometió.

Con la mirada puesta en el futuro, Rojas resume su visión: “Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero también un futuro exitoso. Que confíen en el taekwondo cubano, porque este colectivo va a dar muchos alegrías”.

/lrc/

