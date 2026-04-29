Este 30 de abril vence la Campaña del Impuesto sobre Ingresos Personales

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) recordó a los contribuyentes a través de redes sociales que el próximo jueves 30 de abril vence el plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente a la Campaña del Impuesto sobre Ingresos Personales correspondiente al período fiscal 2025.

La fuente sugirió acudir a la oficina de la Onat más cercana a su domicilio fiscal para llevar adelante este trámite obligatorio.

Asimismo, advirtió que quienes vayan a llenar la Declaración Jurada DJ-08 deben prestar especial atención a varios detalles importantes. Es imprescindible revisar bien los datos personales, tener a mano el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el carné de identidad, anotar correctamente los ingresos obtenidos y los gastos autorizados, así como verificar las fechas de inicio y fin de las actividades realizadas durante el año 2025.

En el modelo DJ-08 se debe completar obligatoriamente el año de la declaración, la actividad o actividades realizadas, los ingresos obtenidos y los gastos autorizados.

La Onat subraya que esta declaración se llena en dos modelos idénticos. Uno de ellos se entrega firmado en la propia oficina, mientras que el otro debe ser guardado por el contribuyente durante un período mínimo de cinco años.

Antes de entregar la declaración, la entidad recomendó revisar cada casilla con calma para evitar errores, atrasos o rectificaciones innecesarias. Además, es muy importante que aquellas personas que no obtuvieron ingresos en el año 2025 también presenten su declaración jurada en cero, pues cumplir correctamente con esta obligación forma parte de la responsabilidad de cada contribuyente.

(Tomado de Cubadebate)