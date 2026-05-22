A Cuba se respeta

En el acto en la Tribuna Antimperialista, Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, fue portador del mensaje enviado por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, quien manifestó que agradece de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo, y que tengan la certeza de que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo, defendiendo la Revolución y con el pie en el estribo.

Foto: Captura de video

La Habana.- 250 000 habaneros en representación del pueblo de Cuba se congregaron en la Tribuna Antimperialista para condenar la manipulada e injusta acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al frente de la Revolución, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, fue portador del mensaje enviado por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, quien manifestó que agradece de corazón la solidaridad de nuestro pueblo y de los amigos del mundo, y que tengan la certeza de que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo, defendiendo la Revolución y con el pie en el estribo.

En ese sentido, Hernández Nordelo sentenció que los imperialistas, «no nos perdonan por la humildad que no pueden destruir. Contra nuestra moral tan alta incitan todo tipo de planes siempre aliados con la mentira, con el terrorismo hacia esta tierra».

Recordó, además, las recientes provocaciones del secretario de Estado de Estados Unidos el pasado 20 de mayo, cuyo discurso –lejos del efecto esperado– «ha generado desprecio e indignación entre los cobardes». Frente a esas maniobras, afirmó que, de nuestro Apóstol Nacional, a quien rendimos tributo hace solo unas horas en el aniversario 131 de su día de combate, aprendimos que monstruo es la definición exacta para reflejar lo que se organiza en las entrañas del imperio.

Hernández Nordelo, uno de los Cinco Héroes prisioneros del imperio, expuso con crudeza la verdad conocida desde aquellas tierras del norte y recordó que entre 1994 y 1996 Cuba sufrió más de 25 violaciones graves de su espacio aéreo, y que nuestro país advirtió pública y oficialmente a Estados Unidos, incluso con mensajes directos al presidente de entonces.

«Por tanto, la respuesta de Cuba ante la agresión reiterada de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa. Es un derecho inalienable de cualquier nación y una obligación velar por la seguridad de sus ciudadanos».

Cuestionó la hipocresía del imperio: «¿acaso Estados Unidos permitiría que violen hostil y provocadoramente su espacio aéreo? Claro que no. Ellos mismos actuarían con el uso de la fuerza».

El también coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, fue contundente al referirse al líder revolucionario, Raúl Castro: «El joven que saltó el Moncada sin temor a la muerte. El expedicionario del Granma, el que se fue a combatir contra un ejército con apenas siete hombres, el que fundó el Segundo Frente Oiental Frank País y les cambió la vida a los campesinos. El más fiel seguidor de Fidel, capaz de servir, exigir y amar».

Nordelo cerró su intervención con la declaración de principios de que Cuba ratifica su compromiso con la paz, «y su firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa. Nadie nos arrancará ese derecho.

«El pueblo de Cuba reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y la Revolución, y con la mayor fuerza ratifica su mando absoluto y firme al General de Ejército Raúl Castro Ruz, como lo ha declarado el Gobierno Revolucionario y como está siendo manifestado en cada rincón de la patria».

En el marco de la jornada por los 95 años del líder revolucionario, los asistentes reafirman que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

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Como un solo ser y con la frente en alto, el pueblo de la capital, en representación de toda Cuba, se congrega en la Tribuna Antiimperialista José Martí –en el Día de la Defensa– para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución Cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

La cita, que reúne a una multitud indoblegable, es presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido, Presidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; y los miembros del Buró Político e integrantes del Consejo de Defensa Nacional: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; así como Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido.

Asisten además otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, las organizaciones de masas y sociales, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Foto: Dunia Álvarez Palacios

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Foto: José Manuel Correa

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Foto: Captura de video

Rolando López Meriño, joven jurista, señaló la imputación realizada al líder revolucionario «por el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 en el espacio aéreo cubano» como absolutamente fraudulenta e ilegítima.

Dijo que con total cinismo pretenden tergiversar y manipular hechos históricos probados, ampliamente documentados y que fueron denunciados oportuna y formalmente por nuestras autoridades al gobierno de los Estados Unidos, el que es el responsable por la pérdida de vidas humanas y daños económicos por los actos terroristas y el bloqueo contra el pueblo de Cuba.

En representación de los juristas cubanos, exigió el respeto a las normas del derecho internacional y en particular a la Convención de Chicago de 1944 sobre la aviación civil internacional establece con total claridad la soberanía exclusiva y absoluta de los Estados sobre la zona aérea que abarca su territorio.

Denunciamos la complicidad evidente y la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos que estaba alertado por el gobierno cubano en múltiples oportunidades, expresó el joven.

«La imputación hacia nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz, carece de toda legitimidad y va en contra del derecho internacional que tiene una base sólida en la igualdad soberana de los estados. Estados Unidos no puede ejercer su jurisdicción en un asunto que ocurrió fuera del territorio de su estado y contra los nacionales cubanos».

Aclaró que este es un derecho soberano, exclusivo y absoluto que le asiste a nuestro Estado en función de defender a su población y del cual hizo uso ante la violación de su espacio aéreo.

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En representación de los familiares de los más de tres mil cubanos muertos, como consecuencia de los actos terroristas organizados o apoyados desde los EEUU contra la Isla, Betina Palenzuela Corcho, hija de Adriana Corcho, quien perdió a su madre con 12 años, abatida por la bomba colocada en la sede diplomática cubana en 1976 en Lisboa, expresó que durante estos 50 años hemos sentido la ausencia maternal en todos los momentos felices y difíciles que afrontamos.

Esos sentimientos, dijo, se refuerzan cuando se piensa que su vida fue tronchada por un acto atroz terrorista, «financiada por un gobierno como de los Estados Unidos que acaba de anunciar la imputación al del General de Ejército Raúl Castro Ruz, una decisión infame, inmoral y carente de legitimidad que queremos denunciar hoy».

Raúl es un hombre de familia que ha dedicado toda su vida a defender la soberanía de Cuba, la dignidad de su pueblo y la paz entre las naciones. Ha sido uno de los principales impulsores de la programación de América Latina y el Caribe como zona de paz, añadió.

«Por eso somos personas de paz. No podemos seguir permitiendo el genocidio que se gesta y se comete desde los Estados Unidos contra nuestro amado pueblo. Lo quieren asesinar, pero aquí estamos, firmes».

De igual forma, puntualizó que no podemos olvidar más de 67 años de agresiones, invasiones mercenarias, ataques piratas, sabotajes y atentados a sedes cubanas en el exterior en medio de un despiadado bloqueo que ha costado la vida a más de 3 400 compatriotas víctimas de estos actos de terrorismo.

«Todas estas acciones son pruebas irrefutables de la necesidad que tiene nuestro país de defenderse de semejantes hechos».

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El pueblo de la capital, en representación de toda Cuba, se congregará este viernes desde temprano en la histórica Tribuna Antiimperialista José Martí, respondiendo al llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles.

La cita devendrá rotundo rechazo a la infamia cometida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al pretender imputar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. En el marco de la Jornada por sus 95 años, ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones podrán doblegar la voluntad de un pueblo que ha hecho de la dignidad su escudo.

Como advirtió el Presidente Díaz-Canel en su cuenta oficial en X: «No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba».

«Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución», afirmó.

La nueva agresión, lejos de amedrentar, ha unido aún más a los cubanos y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antimperialista de una nación reconocida mundialmente por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio. «El General de Ejército es Cuba, y a Cuba se respeta», sentenció el mandatario.

Desde la Tribuna, el pueblo de La Habana, con su voz y su presencia, defenderá la soberanía amenazada y respaldará la Declaración del Gobierno Revolucionario. La cita será también una lección de historia: aquí no se transige con el imperio, aquí se construye y se defiende la Patria.

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Foto: Tomada de x.com

Aun no amanece del todo y ya miles de capitalinos se concentran en la Tribuna Antimperialista, como ejemplo de reafirmación patriótica y de denuncia frente a las arremetidas imperiales, que buscan menoscabar nuestra soberanía, el prestigio y la moral de nuestros líderes, al tiempo que de forma cínica intentan presentarse como los salvadores de Cuba.

(Tomado del Periódico Granma)

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