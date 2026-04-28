La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo completó su segunda jornada en el estadio Hermanos Ameijeiras de la ciudad de Puerto Padre, con resultados que mantienen el invicto de tres equipos en la cima de la tabla.

De acuerdo con la información oficial del certamen, Delicias superó a Los Tiburones 9 carreras por 3, La Iglesia fue mejor que Las Panteras 13 por 7 y Los Tigres derrotaron a El Uvero 9 anotaciones por 3.

Estado de los equipos

1-Delicias 2 0

2-La Iglesia 2 0

3-Los Tigres 2 0

4-Panteras 0 2

5-Tiburones 0 2

6-El Uvero 0 2

La tercera jornada del torneo que saluda el Dia Internacional de los Trabajadores, programada para el sábado 2 de mayo, definirá si Delicias, La Iglesia y Los Tigres mantienen su paso perfecto o si aparecen los primeros tropiezos de la clasificación.

/lrc/