Putin se reúne con canciller de Irán en medio de negociaciones estancadas con Estados Unidos

Putin se reúne con canciller de Irán en medio de negociaciones estancadas con Estados Unidos

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que llegó a San Petersburgo en visita oficial en medio del estancamiento del proceso de negociación con EE.UU.

Además, Putin señaló que la semana pasada recibió un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, y en respuesta le transmitió sus «más sinceras palabras de agradecimiento». «Rusia, al igual que Irán, tiene la intención de continuar nuestras relaciones estratégicas», aseguró.

El líder ruso aseveró que espera que el pueblo iraní supere este «periodo de prueba» y que llegue la paz, indicando que la República Islámica «lucha con valentía» por su soberanía. Destacó que Rusia hará todo lo que responda con los intereses de Irán y otros países de la región para lograr que la paz se instale en Oriente Medio lo antes posible.

«Una asociación estratégica al más alto nivel»

Por su parte, Araghchi agradeció a Putin y a Rusia por su respaldo. «Les agradecemos sus posiciones firmes y decididas en apoyo de la República Islámica de Irán», expresó.

Al mismo tiempo, aseveró que en Teherán consideran las relaciones entre ambas naciones «una asociación estratégica al más alto nivel», añadiendo que se seguirán consolidando «a pesar de todo lo que esté sucediendo».

El canciller resaltó que «el pueblo iraní, gracias a su resistencia, su valentía y su espíritu, ha librado con éxito la lucha contra los ataques y la agresión estadounidenses». «Irán lo ha soportado todo y seguirá resistiendo en el futuro», sostuvo.

Visitas

Antes de llegar a Rusia, el ministro visitó Islamabad, donde presentó la postura de Teherán al mediador pakistaní, y Mascate, donde se reunió con varios altos cargos omaníes.

Araghchi comentó la finalidad de esos viajes. «El objetivo de mis visitas es coordinar estrechamente con nuestros socios los asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales», escribió en X el viernes.

Negociaciones quedan en el aire

Mientras, el proceso de negociaciones entre Irán y EE.UU. ha quedado en el aire, ya que la segunda ronda entre las delegaciones de ambos países en Islamabad se canceló dos veces.

Primero, el encuentro del miércoles pasado fue pospuesto por tiempo indefinido. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que había cancelado el viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán, programado para el sábado.

«Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para partir: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos la sartén por el mango. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada'», declaró Trump.

Por su parte, Araghchi denunció tras su viaje a Pakistán del sábado: «Aún no hemos visto si Estados Unidos se toma realmente en serio la diplomacia».

Irán también afirma que responderá con contundencia a cualquier nueva agresión por parte de Washington. «Estados Unidos debe saber que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán son más poderosas y están mejor preparadas que nunca para defender su soberanía, territorio e intereses nacionales», manifestó el Cuartel General Khatam al Anbiya.