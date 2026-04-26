El encanto de cuidar lo que ya poseemos

En un entorno que a menudo mide el éxito por la acumulación de bienes, se ha perdido de vista el valor de lo que ya existe. No se trata de lo material, sino de un patrimonio intangible: el aire que respiramos, el agua de los ríos, el abrazo familiar, la confianza construida durante años y la memoria colectiva de un pueblo.

Esas cosas son las verdaderas columnas de la existencia humana, regalos que, por cotidianos, a veces se subestiman hasta rozar el desprecio. Cuidarlos exige un esfuerzo constante y consciente, una elección diaria que parece insignificante, pero cuyo peso solo se comprende en su ausencia.

Sin embargo, existe una tentación recurrente: el camino de la destrucción, la desidia o el abandono. Es la ruta que toma quien contamina un ambiente por conveniencia, quien descuida una relación por pereza, o quien permite que la indiferencia carcoma los cimientos de la comunidad.

Este sendero ofrece la ilusión de un atajo, pues libera la responsabilidad inmediata, pero su pavimento está hecho de pérdidas. La naturaleza no olvida un árbol talado; el corazón humano guarda la cicatriz del abandono; una tradición cultural que se pierde significa un universo que se apaga para siempre.

Las consecuencias del desdén, asas no son tan abstractas. Se materializan en paisajes yermos, en la soledad de quienes se sienten invisibles, y en sociedades fragmentadas donde el «sálvese quien pueda» se vuelve el himno de la cotidianidad. Cada acto de negligencia es un ladrillo que arrancamos del muro que protege a todos, confiando en que otros lo repondrán más tarde, hasta que un día el viento arrasa con lo que fue un hogar de gente feliz.

Por ello, este es un llamado a que cada individuo, cada familia, cada organización se erija en guardián de su pequeño universo. Cuidar es un verbo concreto: es separar los residuos, regar la planta y la amistad con la misma dedicación, es escuchar las historias de los mayores.

No se trata de una preservación estática, sino una transformación responsable. Si algo debe cambiar, que sea para mejorar, para sanar, para añadir capas de cuidado y belleza al legado recibido. La grandeza de una sociedad se mide por lo que decide conservar y honrar.

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