Cuba en Datos: El genocidio del Bloqueo en números y hechos

Cuba en Datos: El genocidio del Bloqueo en números y hechos

El Bloqueo de EE.UU ha provocado daños multimillonarios a la economía cubana durante 67 años y se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país.

Su impacto humano es incalculable. Vidas perdidas, sufrimiento personal y familiar, carencias desmedidas, daños sicológicos, afectaciones a la salud. El 80% de los cubanos residentes en Cuba han vivido toda su existencia bajo los efectos genocidas del bloqueo.

Las dos Órdenes Ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el 29 de enero y el 1ro. de mayo de 2026 han agravado la asfixia premeditada contra Cuba y su pueblo y han profundizado a límites extremos el cerco económico y el sufrimiento humano provocados por estas acciones unilaterales y extraterritoriales de castigo colectivo.

Datos que grafican el Genocidio contra el pueblo cubano

1 400 MW de generación eléctrica distribuida en el país no pueden ser utilizados porque Cuba no puede comprar el diésel y el fuel oil que requieren esos grupos, motores y patanas generadoras, debido al bloqueo total al acceso de Cuba al petróleo y sus derivados.

Los cubanos sufrimos diariamente más de 20 horas promedio de apagones, lo que impacta en la iluminación, la cocción de alimentos, el acceso al agua potable, los servicios de TV y comunicaciones y otros servicios básicos.

1 800 niños no tuvieron derecho a la vida por la duplicación de la tasa de mortalidad infantil en el país , como resultado del arreciamiento del bloqueo; según muestra un estudio reciente del CEPR. Cuba tenía en 2017, al inicio del primer mandato de Trump, una mortalidad infantil excepcional para un país del Sur Global de un 4.0 por cada mil nacidos vivos. Ese índice escaló en estos años hasta el 9.9 por cada mil nacidos vivos en el 2025.

, como resultado del arreciamiento del bloqueo; según muestra un estudio reciente del CEPR. Cuba tenía en 2017, al inicio del primer mandato de Trump, una mortalidad infantil excepcional para un país del Sur Global de un 4.0 por cada mil nacidos vivos. Ese índice escaló en estos años hasta el 9.9 por cada mil nacidos vivos en el 2025.

A 65% ha disminuido el índice de supervivencia de los niños con cáncer en Cuba, de un 85% de supervivencia que se registraba antes del arreciamiento del bloqueo energético .

Más de 100 mil cubanos están en listas de espera para recibir cirugías electivas o reconstructivas, como resultado directo de las carencias energéticas y de insumos médicos provocados por el bloqueo. Entre ellos hay 5 152 pacientes oncológicos (cáncer) y unos 12 mil niños, denunció el MINSAP.

2 888 cubanos que reciben tratamiento hemodialítico por insuficiencia renal crónica, están impactados en su tratamiento sistemático con una terapia altamente dependiente de insumos, agua y equipamiento especializado.

El Programa Nacional de Inmunización, uno de los principales logros de la salud pública cubana, que abarca 16 vacunas y protege especialmente a millones de niños cubanos, está en serio riesgo. Las restricciones derivadas del bloqueo dificultan cada vez más la adquisición de materias primas, equipamiento y recursos financieros para sostener la producción nacional de vacunas.

El bloqueo dificulta en grado extremo la producción en el país de varios diagnosticadores de enfermedades desarrollados por la industria nacional, entre ellos pruebas esenciales para la detección precoz del cáncer .

Más de 100 000 niños cubanos no están recibiendo diariamente el litro de leche, subsidiado por el Estado, debido a la falta de combustible para transportar la leche desde las unidades productoras a las grandes ciudades, fundamentalmente.

Las trabas logísticas y de pago para la compra de trigo ha provocado que sólo se pueda entregar a los territorios el 50% de sus necesidades de harina y que el peso del pan que se vende racionadamente a la población haya disminuido su peso de 80 a 60g.

170 contenedores de productos esenciales llegados a Cuba, equivalentes a 6,3 millones de dólares, no han podido ser distribuidos a sus destinatarios por la escasez de combustible.

11 000 toneladas de alimentos básicos que el PMA ya tiene en almacenes por toda Cuba se están distribuyendo “a un ritmo mucho más lento del que debería” por carencias de combustible y transporte.

UNICEF Y PNUD han informado que tienen varias decenas de contenedores en puertos cubanos que logran extraer y distribuir con enorme lentitud.

La asfixia económica

La Orden Ejecutiva del 1ro. de mayo amplió hasta límites inimaginables las medidas punitivas de Washington contra la economía cubana y toda compañía del mundo que intente comerciar o invertir en Cuba.

Como resultado de estas draconianas imposiciones:

La compañía canadiense Sherrit International detuvo sus operaciones mineras y energéticas en Cuba.

Las dos principales navieras internacionales que operaban con Cuba, la francesa CMA CGM y la alemana Hapag – Lloyd decidieron dejar de aceptar nuevos pedidos destinados o desde Cuba. Como resultado, un grupo de piezas y partes destinadas a la reparación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad de generación térmica del país, están varadas en Francia. Unos 20 contenedores de ron cubano destinados a la exportación están igualmente varados en terminales portuarias cubanas.

Numerosas compañías aéreas como Turkish Airlines, Iberia, Air Canada, Air France, World2Fly y otras han cancelado sus vuelos a Cuba por la carencia en el país de combustible para los aviones y la baja provocada de los visitantes.

La compañía canadiense Blue Diamond se retiró de Cuba y de la gestión de más de 60 instalaciones hoteleras en el país.

Las compañías españolas Meliá e Iberostar dejaron de administrar 15 y 12 hoteles, respectivamente, de las instalaciones que operan en el archipiélago cubano.

El banco extranjero que procesaba las operaciones en Cuba utilizando las tarjetas VISA y MASTERCARD, interrumpió su relación con FINCIMEX desde el 6 de junio.

Transfigura Group comunicó a fundiciones en China que dejarían de recibir cargamentos de concentrados de zinc procedentes del proyecto Castellanos, en Pinar del Río, Cuba, como resultado de las presiones de EE.UU.

La Empresa Minera la Victoria SA (entidad mixta entre la australiana Antillas Gold Ltd y la cubana SOF Geominera SA) fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los EE.UU por “generar ingresos por el Estado cubano”. Antes había sido singularizado la también minera Moa Nickel S.A. (mixta entre la Sherit y el Grupo Empresarial del Nickel).

(entidad mixta entre la australiana Antillas Gold Ltd y la cubana SOF Geominera SA) fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los EE.UU por “generar ingresos por el Estado cubano”. Antes había sido singularizado la también minera (mixta entre la Sherit y el Grupo Empresarial del Nickel). La empresa estatal cubana de petróleo y sus derivados CUPET fue incluida entre las entidades objeto de medidas unilaterales de Washington, con amplios efectos extraterritoriales, en otro paso para llevar al extremo el cerco energético contra Cuba.

Cortar la Solidaridad

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo llegó al paroxismo de criminalizar las donaciones que ciudadanos y entidades puedan hacer a Cuba en medio de la grave crisis generada por el bloqueo arreciado al país.

Se ha intentado criminalizar y denostar mediáticamente a organizaciones y personas solidarias con Cuba en EE.UU como The People´s Forum, CodePinK, ANSWER, Tricontinental, la plataforma mediática Break Thorough News, y el influencer Hasan Piker

El Departamento del Tesoro dictó medidas de represalia contra el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, principal canalizador de la solidaridad y de donaciones en Cuba y a sus agencias de viajes AMISTUR, con lo que se amenaza con sanciones a todo el que sostenga relaciones con esta organización cubana.

La plataforma de pagos Stripe cerró la cuenta de Cuban Americans for Cuba Inc, una organización que trabaja por el fin del bloque en EE.UU. Según el mensaje recibido por la organización Stripe decidió cerrar la cuenta por supuestas “exposición a jurisdicciones prohibidas”, incluyendo a Cuba, debido a restricciones de reguladores y socios.

Más allá de números y medidas coercitivas, el bloqueo es un castigo colectivo, extremo e injustificable contra el pueblo cubano. Es genocida, ilegal, extraterritorial y contrario al derecho internacional.

(Tomado de Cubadebate)