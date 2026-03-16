16 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Opinión

Caminar libres: Una transformación necesaria

16 de Mar de 2026
, por Evelyn Charité
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Caminar por las calles de Las Tunas, o de cualquier otra ciudad cubana, se ha convertido para muchas mujeres en un ejercicio constante de alerta.

Lo que históricamente se ha intentado disfrazar bajo la etiqueta de «galantería» o el inofensivo «piropo» es, en realidad, la cara más visible de una violencia machista que vulnera el derecho de las mujeres a transitar libremente y sentirse seguras en sus propios espacios públicos.

El gran desafío radica en la naturalización de este fenómeno. Cuando un silbido, un comentario lascivo o una mirada invasiva son aceptados por parte de la sociedad como «cosas normales» o «gajes de ser mujer», se está enviando un mensaje peligroso: que el cuerpo femenino en el espacio público es un objeto de dominio colectivo.

Este fenómeno no distingue edad; afecta tanto a mujeres adultas como a adolescentes, limitando su libertad, condicionando su vestimenta y, en muchos casos, generando un estado de ansiedad y temor ante la posibilidad de que el hostigamiento verbal escale a una agresión física.

Hoy existen instituciones y redes de apoyo especializadas que ofrecen orientación, escucha y respaldo legal a quienes han sido víctimas de acoso.

Acercarse a estos espacios es un paso necesario para romper el ciclo de impunidad y asegurar que el hostigamiento deje de ser visto como algo cotidiano. La eficacia de estas instancias crece notablemente cuando la comunidad se involucra, acompaña y elimina el estigma que aún rodea a la denuncia.

El acoso callejero no es un problema de las mujeres, es un problema social que requiere, urgentemente, un cambio de enfoque.

Es vital desaprender la idea de que la invasión del espacio personal es admisible. La cultura del respeto debe permear desde las aulas hasta los espacios de socialización nocturna.

El cambio no vendrá solo desde el empoderamiento femenino; los hombres deben cuestionar activamente las conductas propias y de su círculo cercano, abandonando el silencio cómplice ante el acosador.

Se requiere un compromiso real para reconocer y tipificar estas formas de violencia, garantizando que el espacio público sea, efectivamente, un lugar donde todas podamos transitar sin miedo.

Lograr que Las Tunas sea un lugar seguro es una responsabilidad compartida que exige un compromiso real.

Al unir la voluntad individual de cambiar nuestras acciones, con el trabajo sólido de las entidades que protegen los derechos femeninos, es el primer paso, y el más urgente, para construir una sociedad verdaderamente equitativa.

/lrc/

Temas: Acoso - Las Tunas - violencia de género

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