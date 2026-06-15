Arte Fiel, una mirada de los artistas visuales a Fidel Castro

Las Tunas.- La exposición colectiva Arte Fiel, que asume la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro, a través de la mirada de artistas visuales de la provincia de Las Tunas y de otras regiones del país, quedó abierta al público en la galería taller de esculturas Rita Longa, con unos 23 cuadros que interpretan al líder histórico de la Revolución cubana desde diferentes ángulos de su vida.

Pinturas, dibujos y grabados conforman la muestra, que va desde los retratos con el rostro de Fidel hasta los símbolos que llevan su figura y pensamiento, y se inscribe en la tradición de los creadores tuneros como tributo al líder cubano, ahora bajo el signo de su centenario, según las palabras del catálogo.

El pretexto de 100 años marca un hito en la circunstancia más filosa del actual tiempo en Cuba, porque en medio de la batalla cotidiana Fidel resurge como espada contra el Goliat perpetro.

El vicepresidente primero de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, y curador de la exposición, Leonardo Fuentes Caballín, abunda sobre la esencia de este hecho.

«La muestra de este año es singular, es particular porque estamos hablando de 100 años con Fidel, que es un concepto muy abrumador, un alcance universal, pero que la unidad tiene sus particularidades y ahora lo tiene englobado, digamos que, en ese proyecto también de carácter universal que se llama Arte Fiel.

“Ahí hemos rescatado, digamos, esa tradición, ese discurso creativo de los autores que presentan esta vez un proyecto, todos con una característica muy diferente, es decir, unirnos a los escritores también para que los ellos desde su discurso poético se integren a esas imágenes que están creando los artistas de la plástica y concertar una propuesta, integral. ¿Por qué? Porque así nos lo han pedido además para que todos seamos parte de esta idea.

«Cada artista tiene su manera, tiene sus mañas, tiene sus modos, tiene su técnica y precisamente lo que enriquece la exposición es que no es una exposición hermética, no es una exposición cerrada en imágenes, retratos y otras cosas, sino que hay un discurso además alrededor de cada pieza, hay conceptos y que lo hace mucho más rica, mucho más rica en este sentido que le estoy explicando».

La exposición Arte Fiel, que toma el nombre del programa de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por el centenario del Líder Histórico, es una iniciativa del Comité Provincial de esa organización en Las Tunas, acogida también por el Centro Provincial de Artes Plásticas.

Esta iniciativa surgió por la idea del artista visual Miguel Mastrapa, miembro de la vanguardia artística aquí, quien reside en la comunidad autónoma de Galicia, y mantiene un estrecho vínculo con las organizaciones amigas de Cuba en esa región española.

La exposición será expuesta en agosto en la casa natal de Ángel Castro, el padre de Fidel, en Láncara, Galicia, convertida en un museo y en un centro divulgativo de la emigración de esa localidad española, donde hay espacios con paneles, libros, vídeos y recuerdos del Comandante en Jefe, quien la visitó en julio de 1992.

/abl/