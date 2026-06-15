Leñadores caen, pero aseguran su pase a la postemporada

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas sufrieron una derrota de 9×0 ante los Huracanes de Mayabeque, aunque el tropiezo no impidió que aseguraran su boleto a la postemporada de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

El contraste entre el revés y la clasificación marcó una jornada que movió piezas en la tabla y dejó a varios equipos con el destino en suspenso.

En el estadio Julio Antonio Mella, los Huracanes consolidaron su presencia en zona de clasificación gracias a una ofensiva que explotó en el noveno inning con siete anotaciones, que evitaron que los verdirrojos soñaran con una remontada en el cierre.

El veterano Frederich Cepeda, figura histórica del béisbol cubano, impulsó dos carreras con un doble y un jonrón, el número 396 de su carrera, mientras Jeison Martínez añadió tres remolques con par de dobles.

Desde el montículo, Robert Suárez trabajó cinco entradas sin concesiones y con cuatro ponches para firmar la victoria. En tanto, Yosmel Garcés cargó con la derrota tras permitir la carrera (jonrón de Cepeda) que abrió definitivamente el marcador durante su propio tramo de cinco episodios.

El trabajo de Rodolfo Díaz parecía sostener el duelo y así fue, hasta que los relevos de Alberto Pablo Civil y, sobre todo, de Keniel Ferraz, se desplomaron y permitieron el ataque decisivo de los visitantes.

A la ofensiva, cada intento de los tuneros fue infructuoso y solo en el sexto episodio amenazaron seriamente, pero no lograron nada por el mal corrido de las bases.

En paralelo, Holguín también aseguró su presencia en la postemporada al completar la barrida frente a Industriales. Los Cachorros vinieron de abajo este domingo y se impusieron 9×8, un triunfo que los afianzó en la parte alta del ordenamiento general.

Con estos resultados, la tabla quedó configurada de la siguiente manera: Industriales (21-15) se mantiene en la cima, seguido por Las Tunas (19-15), Holguín (20-16), Mayabeque (16-19), Artemisa (15-20) y Matanzas (14-20). El panorama sigue abierto para quienes pelean por el último cupo.

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