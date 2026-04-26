Caravana en Panamá condena bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Ciudad de Panamá.-Por iniciativa de la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá (Amcrp), una caravana recorrerá hoy las principales arterias de esta capital para condenar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

De acuerdo con la convocatoria, en momentos de crecientes amenazas de Washington a La Habana, integrantes de organizaciones solidarias, sindicales, originarias, sociales y estudiantiles, entre otras, se sumarán al recorrido y como colofón a un acto de respaldo al pueblo de la mayor de las Antillas, en el emblemático parque Belisario Porras, junto al busto que honra la memoria del Héroe Nacional, José Martí.

En un comunicado del colectivo se señala que “El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus amenazas de agresión. No son palabras al aire, hablan de invasión, de bombas, de más castigo contra nuestras familias en Cuba, que ya llevan décadas resistiendo un bloqueo criminal”-

La Amcrp indicó en su mensaje difundido en las redes, “¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya quienes deseen bombas y muerte contra nuestras Familias en Cuba? ¿Cómo es posible que se hable de invadir una isla que solo defiende su derecho a existir en paz? Estás preguntas duelen. No podemos quedarnos callados”.

De ahí que la agrupación estimara que esta caravana tenga una connotación especial.

“Vamos una vez más a las calles a denunciar el espíritu del odio, de la amenaza y de la guerra. Vamos a alzar nuestras voces contra más de seis décadas de genocidio, con presencia masiva, con banderas, con carteles, con la fuerza de la dignidad”, adelanta el anuncio sobre el periplo que partirá desde la Universidad de Panamá.

En recientes declaraciones a la prensa, el coordinador nacional de la Amcrp, Humberto Pérez, afirmó que ante nuevas presiones de la Casa Blanca, la respuesta siempre ha sido firme y clara: rechazamos categóricamente cualquier amenaza o acto de agresión contra Cuba, venga de donde venga, y, en particular, de Estados Unidos.

La Asociación está inspirada en el pensamiento de José Martí, quien advirtió sobre el peligro del expansionismo norteamericano y luchó por una Cuba libre y soberana. Defiende el derecho de los cubanos a decidir su propio destino sin injerencias externas, agregó.

Entre las acciones desplegadas subrayó comunicados públicos de condena a cualquier medida coercitiva o intimidatoria, actividades culturales, movilización de la comunidad cubana para iniciativas como caravanas de condena; y la coordinación con otras organizaciones de solidaridad con Cuba en el istmo y la región para presionar a gobiernos y organismos internacionales, entre otras.

“No somos neutrales ante la agresión. Residir fuera del territorio de Cuba no significa desvincularse de su suerte. Al contrario, nos da una trinchera para defenderla desde donde estamos, con la verdad y la dignidad como armas”, remarcó.

/lrc/