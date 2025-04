Elisa Núñez Oduardo, un amplio legado en la Estomatología de Las Tunas

Las Tunas.- Empeño, dedicación y talento distinguen a la doctora Elisa Amparo Núñez Oduardo, una granmense adoptada hija de Las Tunas por su amplio legado como una de las trabajadoras de la Salud Pública reconocida en los servicios estomatológicos del territorio, con más de cuatro décadas de labor.

«Soy oriunda de La Sal, perteneciente al municipio Yara en Granma. Me gradué en 1983 y empecé a trabajar en un departamento de estomatología de Veguita. Al segundo año me dieron la tarea de dirigir los servicios de esta especialidad en el policlínico y luego a nivel municipal», detalla esta galena quien se mantiene entre el colectivo de la Clínica Estomatológica Docente «3 de Octubre».

Comenta que en 1986 se trasladó a Las Tunas, «por esa época mi esposo y yo no teníamos donde vivir y aquí nos dieron un apartamento, cosas de esas que pasan en la vida. Me inserté en el departamento provincial de Estomatología, realmente fueron momentos difíciles porque teníamos que crecer como jóvenes ante la nueva tarea y logramos desarrollarla.

«Dirigí casi siete años con logros significativos pues se incrementaron las actividades docentes, las jornadas de salud, se denotó la vida de la especialidad. Posteriormente ocupo el cargo de vicedirectora docente en la dirección de salud y luego como secretaria general del Sindicato de los trabajadores de la Salud».

Elisa tuvo la oportunidad de cumplir misión en la República de Venezuela, «permanecí por un lustro insertada en un punto estomatológico de una parroquia mientras simultaneaba la docencia, pues siempre he sostenido el concepto de que no se concibe un buen dirigente que no sea docente.

«En 1989 había concluido mi especialidad en Administración de Salud, y esto me posibilitó impartir mis conocimientos en la misión», agrega esta mujer sencilla que se caracteriza como emprendedora, que convence fácilmente porque es ejemplo de las buenas prácticas en busca de las soluciones y con el apoyo de otros colegas.

«De regreso a Las Tunas se construía la clínica y comienzo a trabajar y me dan la tarea de estar a pie de obra en la institución y al concluir me nombraron directora quedando inaugurada el 20 de abril de 2010 por el entonces Ministro de Salud Pública el doctor José Ramón Balaguer Cabrera.

«Desde los primeros años, comenzamos a trabajar por declarar la institución Colectivo Moral, condición que se logró en el 2011 y hasta hoy todos los trabajadores la mantenemos, con el reto de sostener la excelencia en los servicios».

El accionar de Elisa le posibilitó crecerse en diversos ámbitos «fui diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por esta institución, me hice profesora instructora, asistente, auxiliar, actualmente soy investigadora agregada mientras aspiro a ser investigadora auxiliar y soy profesora consultante mientras permanezco vinculada a la asistencia y la docencia».

Esta prestigiosa especialista defiende los estándares de calidad que implantó al frente de la Clínica «mi compromiso es seguir adelante, trato de enseñar a los estudiantes del pre y el posgrado, les exijo porque los resultados sean fieles a los logros que nos identifican a pesar de las limitaciones de recursos.

«Trato de impregnar siempre la calidad, que el paciente aunque no le pudimos hacer todo, se vaya aliviado de su dolencia y que el compromiso debe ser darle satisfacción.

«También investigo, participo en eventos científicos nacionales e internacionales, y hago publicaciones de los resultados del proyecto de la Clínica sobre los factores de riesgo de los trastornos temporomandibulares, que responde también a la provincia».

La historia de esta galena se distingue además por el respeto y el humanismo, «mi historia no es de dos días, me siento satisfecha porque logré cumplir casi todas mis metas, aunque pienso se puede hacer más, soy muy emprendedora, soy de las que le digo… !vamos que tienes que hacerte doctora en ciencias, hay que seguir!,

«En la actualidad trabajo con los profesionales más jóvenes e impulso a los residentes para que sean ambiciosos en sus metas, y pretendo mantenerme activa todo lo que pueda en la docencia con el fin de contribuir a que los egresados tengan la calidad que requiere el pueblo», acotó.

Fuera de los muros de la Clínica Estomatológica Docente «3 de Octubre» la vida de Elisa suma a sus constantes empeños las ganas de ser faro guía para su familia «me gusta bailar, disfrutar la buena música, asistir al cine, ver una actuación, divertirme, soy una mujer sencilla, una persona normal que cuida a su familia, tengo dos hijas y dos nietos, uno varón y una hembra, y para mi ellos son mi vida.

La doctora Elisa Amparo Núñez Oduardo es incansable en el afán del desarrollo profesional, a ella se deben muchos especialistas y alumnos de Estomatología, un quehacer que la mantiene vital desde la condición de profesora consultante como docente en la formación de futuros estomatólogos y especialistas en la provincia de Las Tunas.

/lrc/

