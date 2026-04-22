Central Majibacoa celebra sus 40 años

Las Tunas.- El ingenio más joven de la provincia de Las Tunas y segundo inaugurado durante la etapa revolucionaria, está de cumpleaños este 22 de abril y- aunque no produce azúcar en la actual contienda- tiene razones para celebrar sus cuatro décadas.

El comienzo fue en esa fecha, del año 1986, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y desde entonces ha alcanzado diferentes resultados productivos, con el récord de 79 mil 422 toneladas, alcanzadas en 1992.

En la instalación es notable la huella de los 40 años transcurridos, la cual se multiplica por el impacto del bloqueo económico y financiero que impone a Cuba el gobierno de los Estados Unidos. Esa política genocida e injusta ha limitado la entrada de recursos materiales para garantizar la estabilidad y eficiencia del proceso industrial.

Repercute también en la actividad agrícola pues el déficit de combustibles y fertilizantes para las atenciones culturales ha ocasionado serios perjuicios a las plantaciones de caña de azúcar.

Actualmente la entidad está inmersa en un proceso inversionista y entre sus proyecciones contempla la posibilidad de fabricar meladura, además de la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan a diario, mediante el concurso de sus trabajadores.

(Tomado del Periódico Granma)

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