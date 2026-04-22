Bateando por la unidad, trabajadores tuneros rumbo al Primero de Mayo

Las Tunas.- Bateando rectas de cien millas, trabajadores de los 15 sindicatos que integran la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Las Tunas, colmaron el estadio Julio Antonio Mella en una iniciativa que, con el nombre de Calentando el Brazo, tiene lugar por segundo año vísperas del Día del Proletariado Mundial.

Está vez, el Bosque Encantado de Los Leñadores no se llenó de batazos y jugadas ofensivos y defensivas, sino de vítores y una alegría que deja el terreno listo para la fiesta del Primero de Mayo, como expresara la secretaria general de la CTC en el territorio, Odalis Batista Pérez.

Múltiples fueron las iniciativas que con carácter emulativo protagonizaron cada uno de los sindicatos, que llenaron El Mella de banderas multicolores y con consignas alegóricas a la fiesta obrera poniéndole sabor y ritmo a la convocatoria.

Variadas fueron las propuestas artísticas protagonizadas por profesionales del arte y niños aficionados de escuelas del territorio, como caracteriza cada convite de masas en la tierra del Cucalambé.

Mientras los trabajadores colmaban las gradas, en el terreno las autoridades del territorio encabezadas por el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, servían de árbitros. Al finalizar hubo un solo ganador, el movimiento obrero de Las Tunas.

Con Calentando el Brazo, todo queda listo en la provincia para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, fiesta obrera que ya se materializa en comunidades y bateyes azucareros y que tendrá su máxima expresión en la plaza Mayor General Vicente García González de la capital tunera, en un desfile que abrirán los trabajadores del sindicato de la salud y cerrarán los jóvenes, como muestra de continuidad.

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