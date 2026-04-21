«Punta Brava» ya está en línea

Amancio, Las Tunas.- El Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) de Punta Brava, en el municipio de Amancio, sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), como parte de la estrategia del gobierno cubano para el cambio de la matriz energética.

Con una capacidad de generación que asciende a cinco megawatts, el emplazamiento es el primero de la provincia de Las Tunas equipado para acumular energía, lo que contribuirá a una mayor estabilidad del servicio eléctrico durante las noches y madrugadas.

Según dijo a la prensa su director, el Máster en Ciencias Yurisán Bacallado Castellanos, se instalaron las 348 mesas previstas, las que incluyen nueve mil 048 paneles.

En la etapa de ejecución intervinieron diferentes empresas de Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba, además de entidades locales como Copextel y la empresa Eléctrica, unidas todas en la obtención de energía limpia para garantizar un futuro sostenible en Cuba.

La puesta en funcionamiento del nuevo PSFV representa un aporte significativo a la generación de electricidad en el territorio tunero y ratifica la voluntad del país de disminuir el consumo de combustibles fósiles, mediante el aprovechamiento de las fuentes renovables.

(Tomado del Periódico Granma)

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