EEUU: Mueren ocho niños tras tiroteo masivo tras disputa familiar

Al menos ocho menores de edad perdieron la vida tras un tiroteo registrado en la mañana de este domingo en la ciudad estadounidense de Shreveport, en el estado de Luisiana.

Según la Policía, citada por medios locales, las víctimas tenían entre uno y 14 años, aproximadamente. Un total de 10 personas resultaron heridas, precisaron las autoridades.

Si bien los investigadores continúan recabando información, se presume que el incidente está ligado a un altercado doméstico. Varias de las víctimas mortales eran parientes de la persona de la que se sospecha ejecutó los disparos y que, de acuerdo con el jefe de policía, Wayne Smith, fue abatido durante una persecución vehicular.

«Esta es una escena de gran magnitud, como ninguna otra que la mayoría de nosotros haya visto», agregó.

(Con infomración de RT en Español y Sputnik)