Donald Trump anuncia “un día histórico” para el Líbano

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que esta jornada puede que sea “histórica” para el Líbano, en medio de la tregua alcanzada con Israel para poner fin a más de seis semanas de hostilidades en el país árabe.

“Puede que haya sido un día histórico para el Líbano. ¡Están pasando cosas buenas!”, escribió este jueves el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

No obstante, horas antes del mensaje de Trump, el Ejército del Líbano acusó a Tel Aviv de violar la tregua pactada en Washington.

“El Mando del Ejército reitera su llamamiento a los ciudadanos para que se abstengan de regresar a las aldeas y localidades del sur, ante las numerosas violaciones del acuerdo, las agresiones israelíes registradas y los bombardeos intermitentes que afectan a varias aldeas”, reza el comunicado de las FF.AA.

Israel y Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump.

De acuerdo con el mandatario, la tregua será de diez días e iniciará esta misma jornada a las 17:00 hora EST (22:00 GMT).

Según Times of Israel, Teherán había advertido que rompería la tregua con Washington si continuaban los ataques israelíes contra Líbano. En este contexto, Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, indicó que poner fin al conflicto en Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego entre Irán y EE.UU.

(Tomado de Cubadebate)