Celebran en Las Tunas aniversario del Partido Comunista de Cuba

Las Tunas- Con el reconocimiento a una representación de quienes desde sus filas sostienen y concretan los principios y la fuerza de la Revolución, se celebró en Las Tunas el 65 aniversario de la creación por Fidel del Partido Comunista de Cuba.

En la celebración colectivos destacados, dirigentes y secretarios generales activos con largos años en la labor del Partido, fueron estimulados por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario de la organización política en la provincia y por la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez.

El homenaje llegó así para los Comité del Partido de la Universidad de Ciencias Médicas, la Dirección Municipal de Servicios Comunales, la Provincial de Telecomunicaciones y del Centro provincial de higiene y epidemiología.

Durante la conmemoración celebrada en la Plaza Martiana de la ciudad de Las Tunas, se entregaron carnés de militantes y reconoció de forma especial a fundadores de la organización vanguardia y fuerza política de la sociedad cubana.

Además de los 65 años de la fundación del Partido Comunista de Cuba, el acto político cultural se dedicó al nuevo aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución y al día del Miliciano, otras efemérides que se celebran el 16 de abril.

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