Multiplican posturas de guapén en Las Tunas

Las Tunas.- Aunque no es un renglón muy común en el territorio tunero, el guapén, mapén o fruta del pan gana adeptos porque constituye un excelente alimento que se puede preparar de diferentes formas, además de los valores nutricionales que posee.

Por ello, el departamento de Agronomía de la Universidad de Las Tunas desarrolla un proyecto de innovación agrícola en la Finca Curana, del municipio cabecera, en la que se implementa la técnica de acodo aéreo, con el propósito de acelerar la propagación de esta especie de gran valor agrícola y ecológico.

A propósito, el destacado productor Juan Miguel Machado Andino, responsable de dicho escenario productivo, destacó el valor de esa variedad, que es una fruta aunque actúa como vianda de primera calidad y en su sabor semeja al ñame, la yuca, el boniato o la malanga.

De sus cosechas han probado numerosas personas de esta ciudad, pues la generosidad del campesino se ha extendido a vecinos, hogares maternos y de niños sin amparo familiar, amistades y profesores y estudiantes universitarios.

Se trata de un árbol muy común en el extremo oriental de Cuba, cuya generalización en la provincia pudiera contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades porque se puede elaborar en dulces, frituras, caldos y como vianda, entre otros platos.

Por tantas virtudes, resulta muy valiosa la intervención de la Universidad de Las Tunas en el empeño de multiplicar las posturas de ese renglón para dar continuidad genética a las variedades locales y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos.

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