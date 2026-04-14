Centro Fidel Castro Ruz conmemora los 65 años de la victoria de Girón con un taller de reflexión histórica

Centro Fidel Castro Ruz conmemora los 65 años de la victoria de Girón con un taller de reflexión histórica

La Habana.- La conmemoración de los 65 años de la Victoria de Girón tiene un valor simbólico especial. Más allá de recordar la derrota de la brigada mercenaria 2506 en menos de 72 horas, reafirma el compromiso de Cuba con la resistencia ante las agresiones imperialistas, un mensaje vigente en el contexto actual de las relaciones internacionales.

Con motivo de la fecha, el Centro Fidel Castro Ruz ha organizado el taller «Girón: 65 años de la victoria contra el imperialismo», que se celebrará los días 14 y 15 de abril en esa institución capitalina.

Para conocer sobre el evento y su trascendencia en los tiempos que corren, Cubadebate conversó con el director de la instalación, el M.Sc. René González Barrios.

¿Qué representa para Cuba y el mundo la conmemoración de los 65 años de la Victoria de Girón?

—La fulminante victoria del pueblo cubano al imperialismo yanqui en Playa Girón, en algo menos de 72 horas, no tiene precedente en la historia de este continente.

“Desde las primeras intervenciones estadounidenses contra los pueblos de América con sus incursiones contra México en el siglo XIX, fue la primera vez que una intervención militar del poderoso país colapsaba sin lograr su objetivo final.

“Solo los patriotas nicaragüenses con el general de hombres libres Augusto César Sandino al frente, habían podido derrotarlos tras larga lucha, en 1933.

“La Revolución Cubana estuvo amenazada militarmente desde su propio triunfo. El imperialismo movió todas las piezas posibles en pos de su objetivo: bandas contrarrevolucionarias, ataques piratas, sabotajes, actos terroristas, atentados, asesinatos, a lo que unían la intensa preparación de sus unidades élites para la intervención militar directa.

“La brigada mercenaria 2506 era solo la punta de lanza de aquella operación militar imperialista, derrotada por fuerzas conjuntas de las milicias, la policía y el Ejército Rebelde: el pueblo uniformado.

“Como expresara nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, …‘A partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres’…”

¿Por qué es importante realizar este taller en el Centro Fidel Castro Ruz?

—Este año, el próximo 13 de agosto, conmemoraremos el centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe, artífice fundamental de aquella victoria. La genialidad de su pensamiento militar, estratégico y táctico, fue factor decisivo del desenlace.

“La invasión era una realidad apreciada desde el propio año 1959 y para su rechazo, tomó en cuenta las características del teatro de operaciones militares de nuestra isla, los posibles lugares de desembarco y las cualidades reales de nuestro armamento y preparación combativa.

“Este taller, que permite el intercambio de conocimientos y experiencias de destacados historiadores y protagonistas, es una de las actividades preparadas por nuestro Centro en ocasión de las conmemoraciones por su centenario”.

¿Cuántas personas participarán en el evento?

—Inicialmente concebimos el Taller con la más amplia participación, pero las condiciones actuales que vive el país nos obligan a realizar un evento por invitación, para alrededor de 80 personas. No obstante, para socializarlo, se transmitirá en vivo por extremen, se filmará su memoría, que se socializará desde la página web del Centro, y se elaborará un libro con la totalidad de las ponencias presentadas

¿Qué actividades o espacios de intercambios se han previsto para los participantes en el evento?

—El Taller incluye exhibición de audiovisuales, conferencias, paneles, espacio de debates, testimonios, presentación de libros y la inauguración de dos exposiciones: una bibliográfica y otra fotográfica.

¿Qué mensaje principal desea trasmitir el taller a las nuevas generaciones?

—Las nuevas generaciones, en quienes descansa la sobrevivencia de la nación cubana y los destinos futuros de la patria, conocerán a través de la historia, que nada es más sagrado que la defensa de la soberanía del país. Que es importante, imprescindible, conocer la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, así como de sus pretensiones hegemónicas contra Cuba.

“Que en la unidad del pueblo está la garantía de la victoria. Que somos un pueblo de paz, pero que una agresión militar se rechaza, desde el primer instante, sin titubeos, con entereza, energía y fe en la victoria.

“Que no hay enemigo, por poderoso que parezca, que pueda derrotarnos”.

¿Cómo se integran las experiencias históricas de Girón con los desafíos actuales de Cuba y América Latina?

—Girón nos reafirma la validez de nuestra doctrina defensiva de la guerra de Todo el pueblo y la importancia de la preparación permanente para la guerra desde tiempo de paz. También, que, si el imperialismo intenta agredirnos, debemos enfrentarlo, desde el primer momento, sin miedo, con contundencia, y energía.

“La agresión imperialista a Venezuela el pasado 3 de enero, ratifica la experiencia cubana de la alerta máxima ante las amenazas verbales y movilizativas de los políticos estadounidenses y de sus fuerzas armadas. Nunca nos tomarán desprevenidos.

“Hoy gobierna Estados Unidos un multimillonario con ínfulas imperiales, que desconoce el orden internacional. No se debe confiar en el imperialismo, como dijera el Che, ni un tantito”.

En el contexto actual de incremento de la agresividad de EEUU contra la Revolución Cubana, ¿Qué importancia tiene la victoria de Girón?

—La victoria de Playa Girón es un ejemplo inspirador para los pueblos del mundo. El imperialismo, a pesar de su poderío, puede ser derrotado. Todo depende de la fuerza de las ideas de quienes lo enfrenten y sostienen las armas y la decisión de luchar por una causa justa al precio de la propia vida.

La actual administración de EE.UU. parece no tener límites en cuanto irrespetar el Derecho Internacional. En su opinión ¿Cómo la victoria de Girón aporta a la resistencia de los movimientos de izquierda en el mundo?

—En un planeta donde se viola olímpicamente el Derecho Internacional e impera hoy la ley del más fuerte, la victoria de Playa Girón demuestra que la poderosa capacidad defensiva de un pueblo, unido a su gobierno en la defensa de su soberanía, puede ser un arma disuasiva ante los planes invasores de una potencia imperial, por poderosa que sea.

“Girón demuestra además que, con convicción y decisión de lucha, se puede derrotar al imperialismo”.

(Tomado de Cubadebate)