Cumplen transportistas de Las Tunas compromisos con la temporada vacacional

Las Tunas.- Alrededor de 212 mil 800 personas de la capital tunera se trasladaron a la playa durante la temporada vacacional mediante el plan de viajes organizado desde principios de julio hasta el 31 de agosto.

Vladimir Téllez, jefe de operaciones de la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales, Cardinal, Las Tunas, afirmó que además de la transportación pública de pasajeros, en la etapa se realizaron viajes cada día de martes a domingo fundamentalmente a las playas del litoral norte de la provincia.

“En coordinación con la Central de Trabajadores de Cuba también se aseguró el traslado de colectivos de trabajadores y sus familias de entidades como la Fiscalía, el Tribunal, Contraloría, Metunas, Duralmet, las Asociaciones de Ciegos y Débiles Visuales y la de Limitados Físicos Motores, los jóvenes del campamento de verano y de varias instituciones de la salud, entre otras.

“Durante los meses de julio y agosto también circuló el barco para el paso entre El Socucho y la Boca en la bahía de Puerto Padre, trasladando alrededor de 280 mil vacacionistas”.

El año pasado la embarcación recibió una reparación integral y efectiva con inventivas y recursos propios de la provincia que garantizó un servicio estable que es imprescindible para llegar durante el verano al balneario del litoral norte de la provincia preferido por la mayoría de la población.

Durante las recién finalizadas vacaciones en el resto de los municipios tuneros se garantizaron viajes acorde a la situación económica compleja del momento, principalmente a las playas Guayabal, en Amancio, La Herradura en Jesús Menéndez y al Puerto de Manatí.

Terminadas las vacaciones los transportistas de Las Tunas además de los servicios públicos habituales, asumen la movilidad de estudiantes de los municipios de Colombia, Amancio y Manatí y profesores de las escuelas Simón Bolívar, el Instituto vocacional de ciencias exactas, la de arte, la de Iniciación Deportiva y el politécnico de la localidad de Vivienda en Majibacoa.

/lrc/

