Inician trabajadores de Colombia actividades por el Primero de Mayo

Colombia, Las Tunas.- La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos en el sureño municipio tunero, iniciaron las conmemoraciones en saludo al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La jornada comenzó con la realización de un trabajo productivo en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Colombia en el que más de un centenar de afiliados limpiaron una hectárea de plátano.

Al finalizar las labores se reconocieron a los más destacados por sindicatos, mientras se dio lectura de la convocatoria por el Día del Proletariado Mundial, en voz de la miembro del secretariado municipal de la CTC en Colombia, Yudeisy Galindo Díaz.

«Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos asumido frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido», dijo la dirigente sindical.

En el encuentro, Galindo Díaz destacó que «es un llamado a defender el país desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate».

Durante el mes de abril, que saluda además un nuevo aniversario de la victoria en Playa Girón, los trabajadores colombianos prevén realizar diversas actividades entre las que destacan promover la convocatoria a nivel de colectivos laborales, la limpieza y engalanamiento de los mismos, jornadas de trabajos productivos y otras iniciativas que han diseñado los 14 sindicatos del territorio.

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