Lanzan en Las Tunas convocatoria por el Primero de Mayo

Las Tunas.- En toda Cuba, tuvo lugar este domingo el lanzamiento de la convocatoria a la fiesta por el Primero de Mayo. En esta provincia el suceso se realizó desde una masiva jornada de trabajo voluntario desarrollada en organopónico El Gigante, en el reparto Río Potrero, en esta ciudad capital.

Odalis Batista Pérez, secretaria general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) quien tuvo a su cargo la lectura del llamamiento, ofreció sus declaraciones. “Esta ha sido una jornada masiva de respuesta de los trabajadores con la presencia de las máximas autoridades del Partido y del Gobierno de la provincia y del municipio.

“En este escenario ha participado una representación de todos los sindicatos y de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR). En el resto de los municipios tuneros se realizaron acciones productivas.

“La esencia fundamental de la clase trabajadora es producir, trabajar, prestar servicios con calidad, por lo que empezar por aquí la jornada es una manera también de decir que el proletariado tunero tiene claro lo que hoy se quiere como país.

“Con anterioridad hemos realizado actividades en toda la geografía tunera involucrando a los obreros, las familias y las comunidades. O sea, en esta ocasión ha tenido una concepción diferente. Hemos estado en los barrios y se ha creado un movimiento político, cultural, deportivo amplio.

“Lo más importante es crear un ambiente festivo, de celebración, por ende, el engalanamiento de los centros laborales es prioridad, así como las donaciones de sangre, los cambios de labor para la higienización y la producción de alimentos.

“Se desarrollarán festivales culturales y deportivos, jornadas de homenaje a dirigentes sindicales, a cuadros, a ex cuadros a trabajadores destacados, la entrega de la condición de Vanguardia Nacional a varios colectivos.

“El viernes 17 de abril vamos a calentar el brazo en el estadio Julio Antonio Mella. Es un encuentro al que se llegará con muchísimas iniciativas. Cada sindicato pone su sello y el momento se convierte en todo un espectáculo de compromiso.

“La propia convocatoria reconoce el contexto de desafíos económicos y recrudecimiento del bloqueo estadounidense en que vivimos, pero habrá desfiles en las plazas, tanto en la Mayor General Vicente García como en las cabeceras municipales. También se desarrollarán actos en los poblados y batelles.

“La Patria se Defiende es el lema central en esta ocasión y los tuneros la defenderemos desde todos los espacios laborales”, aseveró la máxima dirigente sindical en la provincia.

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