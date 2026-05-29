Llega la Fiesta de Raíces y Tradiciones

Las Tunas.- Del 29 al 31 de mayo se desarrolla en Las Tunas la Fiesta de Raíces y Tradiciones, la más importante cita cultural que organiza la filial tunera de la Fundación Nicolás Guillén (FNG).

Este año, el evento rinde honores a Edilberto E. Agüero Rodríguez (“Zabala”) y sus Estampas Tuneras, al poemario Sóngoro Cosongo, en su 95 aniversario, y al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

Desde la apertura este viernes, en el memorial Vicente García, el programa incluye una variedad de actividades, entre las que destaca el Coloquio Internacional Presencia de Guillén, que abraza tópicos variados como la racialidad, la cultura latinoamericana, la obra del Poeta Nacional, el cultivo de la décima y el legado de Fidel.

Los recitales poéticos, conciertos y espectáculos componen igualmente la agenda, con la participación de artistas de la localidad y de otras provincias, al estilo de Ury Rodríguez, Leodany Castellón, Yadián Carbonell, Yoandra Santana y Alejandro González Bermúdez. El Patio Los Tamarindos, del Centro Cultural Huellas, y el Patio de Pepe, en el interior de la Plaza Martiana, devienen los escenarios fundamentales para acoger estas propuestas.

Asimismo, queda inaugurada la exposición Arraigados, de Gustavo Polanco Hernández y Eliades Ávalo, en la galería La Jungla, de la FNG. Por otro lado, el Sábado del Libro, en el parque Maceo, prevé la confluencia de importantes autores como Carlos Esquivel, ganador del Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén.

Entre las invitaciones programadas se encuentran también una visita al proyecto sociocultural Zabaleando, la peña De qué callada manera, muestras virtuales, presentaciones de libros, el debut de la revista El Farol y la actuación de un proyecto infantil de guaracha, nacido bajo la égida del músico Gaspar Esquivel.

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