Día Mundial de la Salud, en Las Tunas una celebración a favor del bienestar y la calidad de vida

Día Mundial de la Salud, en Las Tunas una celebración a favor del bienestar y la calidad de vida

Las Tunas.-Bajo el lema Juntos por la ciencia, la celebración mundial de la Salud en la provincia de Las Tunas se distinguió por el mensaje de los adolescentes del proyecto Sala de Sueños, como embajadores permanentes de la transformación individual y colectiva a favor del bienestar y la calidad de vida.

En esta oportunidad se integraron a la actividad, efectuada en el «Patio de Pepe» en la Plaza Martiana, educadores y profesionales del Consejo Provincial de Salud y de la Unidad de Promoción de Salud (ProSalud), y representantes de los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio.

La ocasión propició la interpretación de las nuevas generaciones ante la acción necesaria de la cooperación intersectorial desde los avances científicos a fin de propiciar la protección de las personas, los animales y el medio ambiente.

Entre las voces la estudiante Camila de la Caridad Gómez Zamora, destacó la importancia de esta actividad en defensa de la salud física y mental, las plantas como filtro biológico, el cuidado de los animales y el rol diario de fomentar la salud, la correcta alimentación y el descanso ante los riesgos de no cuidar el cuerpo.

Los integrantes del proyecto juvenil reflexionaron también ante el accionar diario y lo que cada uno puede aportar al promover la cesación tabáquica, los daños del alcoholismo y el consumo de drogas, al ser la salud una responsabilidad de la colectividad.

Por su parte la presidenta del Consejo Provincial de Salud, Xiomara Mercantete, destacó el papel rector de los profesionales del sector como parte del acceso a servicios en transformación por los avances de la ciencia incluso en el contexto complejo actual.

La actividad estuvo dedicada además a la celebración nacional Un Abril por la Pediatría con la intervención de varios organismos en aras de optimizar la calidad de vida de los adolescentes y la salud humana, enfatizando la perspectiva de la iniciativa mundial Una Sola Salud, y potenciando la salud de la población tunera.

Cada siete de abril se celebra el Día Mundial de la Salud una fecha que desde 1948 promueve la conciencia global sobre el valor de la salud.

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