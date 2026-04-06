Trabajadores del sector eléctrico en «Colombia» contribuyen a instalar sistemas fotovoltaico

Colombia, Las Tunas.- Los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base de la Eléctrica del municipio de Colombia se encuentran inmersos en la instalación de los paneles solares fotovoltaicos en diversas instituciones del territorio.

Manuel Lorenzo Ramírez Villalobos, especialista B en redes y sistemas, y jefe del grupo de ventas en la entidad, destacó la importancia del trabajo que efectúan hasta el momento junto a especialistas de la Empresa Eléctrica Provincial.

«El objetivo es mantener la vitalidad de los servicios por lo que se priorizaron inicialmente las prestaciones de hospitalización y del policlínico, luego se instalaron en los hogares de ancianos y materno, los bancos y se pretende llegar a otras entidades como la Empresa de Telecomunicaciones.

“Estas primeras entidades son vitales e imprescindibles por el encargo social que tienen”, señala el especialista.

Los paneles solares fotovoltaicos constituyen una garantía energética para tiempos de contingencia ya que permite la continuidad de los principales procesos, en medio de las fuertes restricciones con los hidrocarburos que vive el país por mediación del gobierno de los Estados Unidos.

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