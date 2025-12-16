Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

Las Tunas.- El tunero FM Alfredo R. Aguilera continúa firme en la cima del Zonal Oriental de Ajedrez, al llegar este martes a siete puntos tras sumar 1.5 unidades en la doble jornada. Aguilera pactó tablas frente al santiaguero Cristian Tenst y luego se impuso a su coterráneo Ibraín Fernández, resultados que lo consolidan como líder absoluto del certamen.

Con tres rondas aún por disputar, el torneo mantiene un panorama abierto y promete emociones hasta el final, pues varios jugadores se mantienen en la lucha por los primeros puestos.

La clasificación parcial del Zonal Oriental de Ajedrez muestra al tunero FM Alfredo R. Aguilera en la cima con siete puntos, seguido por David Alejandro Calzadilla (HOL) con seis y FM Jeorling Yahytin Batista (GRM) con 5,5. Más atrás se ubican Héctor Luis Fuentes (HOL) y FM Brayan Torres (SCU) con cinco, mientras que Ibraín Fernández (LTU) acumula 4,5. Con tres unidades aparecen FM Manuel Darío Ochoa (HOL), Cristian De Jesús Tenst (SCU), Adalberto Smith (LTU) y Ronald Espinosa (SCU). Cierran la tabla CM Erick Ángelo Ravelo (GTM) con dos puntos y Honorio Pompa (LTU) con uno.

Aunque Aguilera ha mostrado consistencia y solidez en su juego, la cercanía de David Alejandro Calzadilla y Jeorling Yahytin Batista mantiene la tensión en la tabla. Con tres jornadas por delante, cualquier tropiezo del líder podría reconfigurar la clasificación y abrir paso a un desenlace inesperado.

Bosch mantiene el liderato en el Zonal Oriental Femenino

La sexta ronda del Zonal Oriental Femenino, disputada en la Universidad de Las Tunas, ofreció una jornada táctica y llena de sorpresas. La santiaguera WFM Leannet Mariah Bosch continúa al frente de la clasificación, aunque la presión aumenta con cada partida.

El duelo más esperado enfrentó a Bosch con su compatriota Rosa Alis Nieves Maza, en un choque de alto voltaje entre santiagueras que terminó en tablas. Ambas mantienen su paso firme y se consolidan como protagonistas del torneo.

La granmense Karen Torres Silvera volvió a demostrar su excelente momento competitivo al conseguir su segunda victoria consecutiva, esta vez frente a Dairenis Guerrero Almaguer de Holguín. Con este triunfo se suma al grupo de perseguidoras que acechan el liderato.

La tunera Leydi Laura Parra Hidalgo celebró su primera victoria en el certamen, un resultado especialmente lograrlo ante su público local. Mientras tanto, el clásico granmense entre Amelia Laurencio y Lorena Millán concluyó en empate, al igual que el derby holguinero protagonizado por Evelitce Salazar y Lianet Aguilera.

Tras seis rondas, la WFM Leannet Mariah Bosch de Santiago de Cuba se mantiene como líder sólida con 5.5 puntos. Detrás, con cuatro unidades, aparecen la granmense Karen Torres Silvera, la santiaguera Rosa Alis Nieves Maza y la guantanamera Lorena Millán Fuentesilla, todas en zona de clasificación y listas para presionar. Más atrás, con 3.5 puntos, figura la holguinera Dairenis Guerrero Almaguer, mientras que la guantanamera Amelia Laurencio Pérez acumula tres puntos y conserva opciones de escalar posiciones en las próximas rondas.

Bosch conserva una ventaja de 1.5 puntos, pero la diferencia se acorta. Tres jugadoras —Karen Torres, Rosa Alis Nieves y Lorena Millán— se encuentran a la expectativa, listas para aprovechar cualquier tropiezo de la líder.

La batalla por el título y los dos boletos a la final otiental se intensifica y promete emociones fuertes en las próximas rondas del torneo oriental.

