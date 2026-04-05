Medio centenar de congresistas de EE. UU. suscribió una carta contra el bloqueo a Cuba

Seis décadas de estrategias fallidas contra la Isla «es contrario a los valores estadounidenses», afirmaron los legisladores en una carta al Presidente de ese país

A sabiendas del «severo impacto» que, en todos los ámbitos, provoca el bloqueo del Gobierno de Estados Unidos en la cotidianidad del pueblo cubano, unos 50 congresistas de la nación norteña -entre senadores y representantes- enviaron una carta a su Presidente, donde condenaron esa política genocida.

Encabezados por Gregory Meeks (demócrata por Nueva York), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia), miembro de mayor rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, los legisladores no solo detallaron las consecuencias del cerco imperialista, sino también las más recientes medidas que intentan asfixiar a la Mayor de las Antillas.

Asimismo, argumentan que estas seis décadas de fracasos en cuanto a los «cambios» que pretenden lograr con las medidas coercitivas unilaterales, han perjudicado a los habitantes de la Isla, por lo cual los demócratas manifestaron su disposición a trabajar con la administración de EE. UU. para modificar las «sanciones estadounidenses draconianas y obsoletas».

«Insistir en estrategias fallidas restringiendo el acceso a la energía y la atención médica es contrario a los valores estadounidenses y exacerba innecesariamente una crisis humanitaria», aseveraron.

Tomado de Granma