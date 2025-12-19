Yordanis Alarcón: 24 temporadas de sacrificio y gloria con los Leñadores

Las Tunas.- En el año 2025, Yordanis Alarcón alcanzó una marca que, a simple vista, podría parecer relativamente fácil dentro de las Series Nacionales. Sin embargo, detrás de ese logro se esconden 24 temporadas de sacrificio y entrega absoluta al béisbol cubano.

Mirando en retrospectiva, el pelotero reconoce que la satisfacción no proviene únicamente de las cifras, sino del camino recorrido y del orgullo de haber defendido con pasión el deporte nacional.

“Estoy muy contento de haber arribado a esa cifra, y más aún de haberlo alcanzado junto al gran Danel Castro, que para mí siempre fue un orgullo poder contar con su apoyo”, confiesa Yordanis.

Su carrera ha sido coronada con títulos, algo que no todos los grandes del deporte tunero han podido lograr, y que para él representa el fruto del esfuerzo colectivo: “Significa mucho porque es el apoyo de todos los compañeros. Siempre que salgo al terreno lo hago para dar lo mejor, luchando por la victoria. Estoy muy feliz de haber logrado esos dos títulos con ellos, y todavía sigo aquí, con la posibilidad de retener la corona este año”.

La historia de Yordanis también está marcada por la familia. Compartió terreno con sus dos hermanos, y hoy todavía lo hace con Yosvani y con su propio hijo Yor, una experiencia que describe como “bastante linda”. “Están aquí siempre apoyándome y entre todos ayudándonos. También quiero agradecer al pueblo y a la afición tunera por el apoyo que me han dado desde el inicio de mi carrera, y a mi familia por estar siempre a mi lado”.

Desde sus primeros pasos en su natal Jobabo, el mayor de los Alarcón soñaba con metas que parecían lejanas. “Cuando empecé en la Serie Nacional, uno siempre se traza metas pequeñas. Con el tiempo me propuse llegar a los dos mil hits, y ya cumplí esa meta. Ahora lo que queda es seguir adelante, ayudando a mi equipo a ser campeón este año”.

A sus 24 temporadas, Alarcón continúa siendo indispensable para los Leñadores de Las Tunas. Su visión es clara: “Lo que me queda es seguir entregándome en el terreno, darlo todo y luchar por el equipo”.

/lrc/

