José Martí, el hombre inmenso que renació en Dos Ríos

Por: Esther De la Cruz Castillejo

Las Tunas.- La muerte de José Martí ocurrió un día como hoy, hace 131 años, cuando aún no se habían cumplido los dos meses de su desembarco en Cuba por Playitas de Cajobabo. Tenía 42 años.

Los sucesos de aquel combate quedan todavía, en muchos aspectos, sujetos a conjeturas y visiones contrapuestas; su vigencia no, esa, inmensa y multiplicada, llama a volver siempre a lo esencial y hacer por Cuba, juntos, desde todas las visiones posibles.

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