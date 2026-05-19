Berlis Fernández celebra tres décadas de arte con «Manantial de amor»

Las Tunas.- Con el concierto «Manantial de amor», la reconocida solista cubana Berlis Fernández celebró sus tres décadas de vida artística en una velada que reunió a destacados exponentes de la música local y rindió homenaje a la canción iberoamericana.

La presentación, concebida como un balance de su carrera en los escenarios, sirvió para constatar la madurez vocal y la vigencia de la intérprete tunera, quien articuló un repertorio centrado en la memoria colectiva y en los géneros que han marcado su evolución profesional.

El espectáculo destacó por la solidez de sus colaboraciones. El acompañamiento instrumental estuvo a cargo del grupo Primer Espacio, agrupación que aportó los arreglos y el soporte sonoro principal de la noche.

La propuesta sumó además los matices acústicos de la guitarrista Yuritza Hechavarría y el desempeño del cantante Fidel Sánchez, quien intervino en la sección de duetos, logrando una notable compenetración técnica con la homenajeada.

Uno de los ejes conceptuales de la cita fue la continuidad generacional dentro de la manifestación musical. Fernández compartió escena con sus hijos, Angeline y Rubén, para visibilizar el relevo artístico de la familia.

El clímax de la presentación aconteció con la subida al escenario de su padre, el experimentado músico Rubén Fernández, en un segmento que vinculó la tradición con la actualidad de la música tunera.

El público asistente respaldó la propuesta con ovaciones prolongadas, consolidando el concierto no solo como un acto de celebración personal, sino como un evento de impacto para la cartelera cultural de la provincia de Las tunas, que ratifica a Berlis Fernández como una de las voces fundamentales de su catálogo.

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